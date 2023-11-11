رئيس جامعة الأقصر يفتتح معرضا لملابس الطلاب مجانا

افتتح الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر معرضًا لملابس الطلاب مجانًا، بكلية الفنون الجميلة، بالتعاون مع إحدى المؤسسات الخيرية، وعدد من قيادات الجامعة، وذلك في إطار حرص الجامعة على تقديم مختلف أشكال الدعم والرعاية الاجتماعية لجميع أبنائها من الطلبة والطالبات في كافة المجالات.

ونظمت المعرض إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة الأقصر، وذلك بإشراف ذكاء محمد صبري مدير النشاط الاجتماعي بالجامعة.

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وقال رئيس جامعة الأقصر الدكتور حمدي محمد حسين إن المعرض يضم عددًا كبيرًا من المنتجات ذات الجودة العالية شملت ملابس جديدة مختلفة الأنواع، ومنتجات جلدية، وغيرها من المستلزمات، بهدف خدمة المجتمع الجامعي والتخفيف عن كاهل الطلاب وتوفير احتياجاتهم من الملابس.

وأشار رئيس جامعة الأقصر إلى أن الجامعة تحرص من خلال إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب على تنظيم العديد من معارض الملابس بصفة دورية، وفقًا لقواعد تضمن تحقيق التكافل والعدالة الاجتماعية ومساعدة مستحقي الدعم، انطلاقا من حرص الجامعة على تقديم العديد من الخدمات المجتمعية للطلاب، والوفاء باحتياجاتهم ومتطلباتهم.