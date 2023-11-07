الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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منوعات

"كاتي بيري" تكشف وجود خلافات بين دوق ودوقة ساسكس (فيديو)

دوق ودوقة ساسكس،
دوق ودوقة ساسكس، فيتو

خلال حفل "كاتي بيري" الأخير، تبين أن هناك اختلافات، أو خلافات عائلية بين الأمير هاري، وزوجته ميجان.

 

علاقة مضطربة

فأثناء ذهابهما لمشاهدة أداء كاتي بيري الأخير في لاس فيجاس، كشفت تصرفات ميجان ماركل والأمير هاري عن جانب من علاقتهما المضطربة والمتناقضة.

 ومؤخرا، شوهد دوق ودوقة ساسكس يستقلان طائرة خاصة إلى لاس فيجاس مع بعض أصدقائهما من الصف الأول، بما في ذلك كاميرون دياز وزوي سالدانا ومؤسسة تطبيق المواعدة بامبل ويتني وولف، وبمجرد وصولهما إلى الحفل، أخذا مقعديهما بجانب أيقونة الموسيقى سيلين ديون.

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ترقص على أنغام الأغاني

وأثناء الحفل، قفزت ميجان على قدميها وهي ترقص على أنغام الأغاني، وتم تصويرها أيضًا وهي تتحدث بحيوية مع أصدقائها، لكن هاري ظهر وكأنه يشعر بالنعاس، وهو يتراجع إلى مقعده، وفقًا لخبيرة لغة الجسد جودي جيمس.

وقالت جودي، في حديثها لصحيفة ميرور البريطانية: "هذه نزهة غير ملكية لهاري وميجان، ومن الواضح أن ميجان هي التي تحاول دائمًا الظهور بأسلوب المشاهير أكثر من هاري.. ووسط جمهور متحمّس لأغاني كاتي بيري، يقفون من مقاعدهم ليرقصوا وأذرعهم مرفوعة في الهواء، تتفوق ميجان في كونها من المعجبين، وليست مجرد فرد من العائلة المالكة".

دوقة ساسكس

وبالفعل، وقفت دوقة ساسكس وابتسمت لأجزاء كبيرة من الحفل، بينما كانت تصفق على أنغام أغانيها المفضلة لكاتي بيري.. ومع ذلك، بدا أن هاري ظل جالسًا في أغلب الأوقات.

وأضافت جودي: "شوهد هاري جالسًا، على ما يبدو مسترخيًا، في مقعده مع تعبير النعاس على وجهه، بينما كانت ميجان مفعمة بالحيوية والإثارة"، مشيرة أيضًا إلى أن الزوجين يبدو أنهما يعانيان من انفصال جسدي بينهما.

هاري يميل للدردشة

وقالت الخبيرة: "في مرحلة ما، تشير الفجوة بينهما والطريقة التي ابتعدت بها ميجان قليلًا إلى أنها تشارك تجربتها مع صديقاتها، وعلى الرغم من أن هاري يميل للدردشة من وقت لآخر، إلا أنه يبدو أنه سيجلس مرة أخرى، مما يشير إلى أنه ليس منغمسًا تمامًا مثل زوجته في الحفل".

وأكدت جودي أن هاري ربما يجد صعوبة في التعامل مع أنماط الحياة المختلفة. 

ولفتت: "يبدو هذا وكأنه صراع بين أنماط الحياة، التي يمكن أن يكافح هاري للتعامل معها.. ربما يكون حريصًا على إرضاء زوجته، لكن هذه تجربة جمهور مختلفة تمامًا بالنسبة لرجل نشأ كأمير ملكي".

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كاتي بيري الأمير هاري وزوجته ميجان لاس فيجاس ميجان ماركل الامير هاري دوق ودوقة ساسكس العائلة المالكة

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