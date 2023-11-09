عبد السند يمامة: وجود أصابع خارجية فى أزمة سد النهضة

قال الدكتور عبد السند يمامة المرشح الرئاسى إن نهر النيل يمر عبر ١١ دولة والأنهار الدولية فى العالم تحكمها قواعد القانون الدولى.

وأضاف: قواعد القانون الدولى وضعت ضوابط الانتفاع المنصف والأولية للحقوق التاريخية، لافتا إلى أن هناك أساس قانون فى الحقوق المكتسبة من مياه النيل.

وتابع يمامه: كل ما يأتى لما من مياه النيل هى غنية جدا بالمياه وأرى أن هناك أصابع خارجية فى سد النهضة السد الإثيوبي موضحا إلى أن هناك فرصة ضاعت وفرصة نتحرك فيها اما التى ضاعت فهى التصرف قبل بناء السد.

Advertisements

ويعقد الدكتور عبد السند يمامه المرشح الرئاسي مؤتمرا صحفيا بمقر حزب الوفد، لعرض برنامجه الإنتخابى فى إنتخابات رئاسة الجمهورية.

الانتخابات الرئاسية المقبلة

وقال الدكتور عبد السند يمامة أنه سوف يتوجه بخطاب سياسي للشعب المصري العظيم يبين خلاله أسباب ترشحه ورؤيته الشاملة من خلال عرض برنامجه الانتخابي كاملًا.

وأشار رئيس الوفد إلى أن البرنامج الانتخابي يرتكز على رؤية إصلاحية شاملة وحلول واقعية قابلة للتنفيذ، مشيرا إلى أنه يركز في البرنامج على أن الإصلاح السياسي هو المدخل إلى الإصلاح الاقتصادي الشامل.





وأوضح إلى أن البرنامج يتضمن رؤيته ومعه مجموعة من الخبراء في كافة المجالات من داخل الوفد وخارجه متوقعًا أن يلاقي البرنامج قبولًا لدى أبناء الشعب المصري العظيم.

وأضاف أنه يستلهم روح الوفد وتاريخه في مخاطبة أبناء الشعب المصري وهم في معظمهم وفديون أما بالانتماء الأسري والعائلي أو بالفكر والمحبة للوفد الذي يمثل جزءًا كبيرًا وهامًّا من تاريخ مصر.

إنتخابات الرئاسة، وتقدم الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد بأوراق ترشحه لانتخابات رئاسة الجمهورية للهيئة الوطنية للإنتخابات فى التاسع من أكتوبر الماضى وحصل يمامة على ٢٧ تزكية من نواب البرلمان واختار رمز النخلة فى الانتخابات وهو الرمز التاريخي لحزب الوفد.

الانتخابات الرئاسية، وتولى الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رئاسة الحزب منذ ما يقرب من عام ونصف من الآن، بعدما فاز على المستشار بهاء أبو شقة، فى انتخابات رئاسة الحزب الأخيرة.

وعلى مدى مسيرته السياسية، تولى يمامة مناصب عديدة فى حزب الوفد، منها عضو الهيئة العليا بالحزب لمدة ثلاث دورات متتالية ومدة الدورة أربع سنوات قبل ترشحه لإنتخابات رئاسة الحزب.

انتخابات رئاسة الجمهورية

عبد السند يمامة حاصل على ليسانس الحقوق في جامعة القاهرة فى يونيو عام ١٩٧٤، وماجستير فى القانون الدولى من جامعة عين شمس فى عام ١٩٨٣.

والدكتور يمامة عضو فى حزب الوفد منذ عام ٢٠٠٤، وعضو في الهيئة العليا للحزب حاليا لمدة ٣ دورات متتالية، ورئيس اللجنة التشريعية والدستورية سابقا بالحزب وعميد معهد الدراسات السياسية بالوفد، وعضو لجنة المائة عن حزب الوفد التى وضعت دستور مصر عام ٢٠١٢.

أستاذ ورئيس قسم القانون الدولى الخاص

الدكتور عبد السند يمامة هو أستاذ ورئيس قسم القانون الدولى الخاص بكلية الحقوق جامعة المنوفية، وهو أيضا محامٍ أمام محكمة النقض المصرية مقيد بالجدول العام لنقابة المحامين فى عام ١٩٧٤، ويباشر مهنة المحاماة حتى الآن.