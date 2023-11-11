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رياضة

بعثة منتخب الشباب تغادر اليوم إلى تونس للمشاركة في بطولة شمال إفريقيا

منتخب الشباب مواليد
منتخب الشباب مواليد 2005، فيتو

منتخب الشباب، تغادر بعثة منتخب مصر للشباب مواليد 2005، مطار القاهرة في الثامنة والنصف صباح اليوم السبت، في طريقها إلى تونس، للمشاركة في بطولة شمال أفريقيا تحت 20 سنة، التي تستضيفها تونس خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر الجاري.

يرأس بعثة منتخب الشباب، محمد أبو الوفا عضو اتحاد الكرة، وتضم وائل رياض المدير الفني وعادل محفوظ المدير الإداري وباقي أعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي، بالإضافة إلى 22 لاعبا هم:

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22 لاعبا في قائمة منتخب الشباب 

وضمت القائمة التي أعلنها وائل رياض 22 لاعبًا هم: 

حراسة المرمى: عبد المنعم تامر - أحمد وهبة - أحمد جابر.

الدفاع: معتز محمد - أحمد عابدين - حسام عوض الله - محمد سمير - محمد سمير - يوسف عبدالحفيظ - حسن أبو المعاطي - مهاب سامي.

الوسط: مروان محمود - أحمد خالد كاباكا - فارس خالد - محمد السيد - هادي عامر - كريم حامد - محمد عبدالله - عمرو خالد - عمر خضر.

الهجوم: مهند محمد - كريم سعيد - محمد زعلوك.

قائمة منتخب الشباب في بطولة شمال أفريقيا، فيتو

منتخب الشباب يفوز على الشمس وديا

وفاز منتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض، على الفريق الأول بنادي الشمس بنتيجة ٢/١، في ختام الاستعدادات لبطولة شمال أفريقيا التي تقام في تونس.

سجل هدفي منتخب الشباب محمد عبد الله ومهند محمد.

بدأ المنتخب بتشكيل يضم كلًّا من عبد المنعم تامر، أحمد عابدين ومعتز محمد ويوسف عبد الحفيظ وحسن أبو المعاطي في الدفاع، ومحمد السيد وأحمد خالد كباكا ومروان محمد في الوسط، وعمر خضر ومحمد عبد الله وكريم سعيد في الهجوم.

 

مواعيد مباريات مصر في بطولة شمال أفريقيا

وأسفرت قرعة بطولة شمال أفريقيا لمنتخبات الشباب، عن مواجهة منتخب مصر للشباب مع ليبيا يوم الأربعاء 15 نوفمبر الجاري، ثم الجزائر يوم 17 من نفس الشهر.

ويلتقي منتخب مصر للشباب نظيره التونسي يوم الأحد 19 نوفمبر ويختتم مشواره في البطولة أمام المغرب يوم 21 من الشهر ذاته.

 

منتخب مصر يواصل تدريباته 

وواصل منتخب مصر للشباب مواليد 2005 تدريباته اليومية، على أحد الملاعب بمنطقة التجمع الخامس، في إطار استعداداته للمشاركة في دورة شمال أفريقيا، المقرر إقامتها في تونس خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر الجاري.

وائل رياض المدير الفني لمنتخب الشباب، فيتو

وتقام بطولة شمال إفريقيا لمنتخبات الشباب في تونس، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر المقبل بمشاركة منتخبات مصر وتونس والمغرب وليبيا والجزائر.

انطلق الإثنين الماضي معسكر منتخب الشباب مواليد 2005 بقيادة وائل رياض استعدادًا لبطولة شمال أفريقيا التي تقام في تونس في الفترة من 11 حتى 22 نوفمبر الجاري.

 

تشكيل الجهاز الفني لمنتخب الشباب

يضم الجهاز الفني لمنتخب الشباب كلًّا من، وائل رياض مديرًا فنيًّا، علاء عبده مدربًا عامًّا، رامي عادل مدربًا مساعدًا، أيمن طاهر مدربًا لحراس المرمى، الدكتور قاسم قدري مخطط أحمال، عادل محفوظ مديرًا إداريًّا، كريم فهمي محلل أداء، الدكتور هاجد هاني طبيبًا، الدكتور محمد محروس للعلاج الطبيعي، خالد خفاجة مدلك، عبد العزيز محمد مسؤول المهمات.

 

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