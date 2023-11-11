السبت 11 نوفمبر 2023
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حوادث

اليوم، نظر دعوى ندب لجنة تقصي حقائق لتوثيق جرائم إسرائيل

مجلس النواب، فيتو
مجلس النواب، فيتو

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت الدعوى المقامة من محمود الحسيني دياب (محامي) و٨ آخرين، والتي يطالبون فيها بالحكم بندب لجنة خبراء تكون مهمتها توثيق الوقائع والأحداث وتقصي الحقائق التي ارتكبتها حكومة إسرائيل قبل المقدسات الإسلامية والمسيحية والمسجد الأقصى وتوثيق جرائم القتل والهدم وكافة الأعمال العدائية التي ارتكبت خلال شهر رمضان المبارك.

 

واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٧٧/٤٧٣١٢ رئيس وزراء إسرائيل، وزير الأمن القومي الإسرائيلي، وسفير إسرائيل في مصر، وشيخ الأزهر الشريف بصفته.

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وذكرت الدعوى أنه لا يخفى لأحد ما ارتكبته إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، وخصوصًا التعدي على المقدسات الدينية.

وتابعت الدعوى أن مصر حاضنة لجميع الأديان وبها شب كليم الله موسى وعلى أرضها احتضن المصريون السيدة العذراء وولدها، وبعث الله سيدنا محمد للناس كافة.

 

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