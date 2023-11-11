السبت 11 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

الصحة الفلسطينية: إسرائيل ارتكبت مجزرة بمستشفى الشفاء وننتظر الصباح لعمل مقبرة جماعية

قطاع غزة، فيتو
قطاع غزة، فيتو

قال مدير عام وزارة الصحة الفلسطينية منير البرش، توجد 100 جثة في مدخل مستشفى الشفاء، نتيجة القصف العنيف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية حول المستشفى بشكل عنيف جدًّا، مشيرًا إلى أنهم في انتظار الصباح لعمل مقبرة جماعية لدفن الشهداء.

وأكد أنهم عاجزون عن التحرك بسبب القصف المستمر لمحيط المستشفى.

 

وقال البرش خلال مداخلة على قناة الجزيرة، الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجزرة في حق المرضي والمدنيين، مشيرًا إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلية اعتقلت اثنين من الهلال الأحمر كانا في طريقهما لإخراج مصابين.

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وأضاف أن انقطاع التيار الكهربائي عن مستشفى الإندونيسي يصعب المهمة على الأطقم الطبية في إسعاف المرضي، لافتًا نحن بصدد مجزرة للشعب الفلسطيني دون تحرك.

 

الأوضاع في غزة مروعة بسبب القصف الإسرائيلي

وفي وقت سابق أكد وزير خارجية النرويج، إسبن بارث إيدي، أن إسرائيل انتهكت القانون الدولي فى قصفها على قطاع غزة، الذي تسبب فى تسوية إلى أحياء بالأرض ونتج عنه قتل آلاف الفلسطينيين.

 

ووصف وزير خارجية النرويج، الأوضاع فى قطاع غزة بـ"مروعة" في ظل انقطاع المياه والكهرباء والإمدادات الطبية عن السكان، وسط القصف الإسرائيلي العنيف المستمر منذ أسابيع.

 

انتهاك القانون الإنساني الدولي في قطاع غزة 

وذكر إسبن بارث إيدي، أن ما ظهر في صور الأقمار الصناعية من قصف إسرائيل لمناطق بأكملها، وتدمير لمنازل آلاف الأشخاص، ومهاجمة منشآت طبية يعتبر بوضوح مخالفة جسيمة من منظور القانون الإنساني الدولي.

وأضاف وزير الخارجية النرويجي، هذا ليس مهما من الناحية القانونية فحسب، وإنما أيضا لأنه سيأتي وقت يتعين علينا فيه البحث عن حلول سياسية.

 

النرويجيون غير قادرين على المغادرة من غزة

وأشار فى ذات السياق، إلى أن حوالي 200 نرويجي عالقون في غزة وغير قادرين على المغادرة بسبب الحصار.

وكان رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستوره، قال فى وقت سابق، إن إسرائيل تجاوزت قواعد القانون الدولي في حربها على قطاع غزة، حيث كان رد فعلها غير متكافئ.

 

وأضاف الرئيس النرويجي، في مقابلة لإذاعة محلية: "القانون الدولي ينص على أن رد الفعل على مثل هذا الهجوم يجب أن يكون متكافئا، ويجب أن يؤخذ المدنيون بعين الاعتبار، والقانون الإنساني يدرك ذلك تماما، أعتقد أن إسرائيل قد تجاوزت هذا الحد بكثير في غزة".

 

وتابع حينها خلال تصريحاته: إن "الوضع كارثي، وأعتقد أنه ينتهك بشكل واضح ما نسميه قواعد الحرب أو القانون الإنساني".

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