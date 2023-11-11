السبت 11 نوفمبر 2023
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محافظات

ثقافة الوادي الجديد تشارك في مبادرة "أنت الحياة" بقرى بولاق

مبادرة أنت الحياة،
مبادرة أنت الحياة، فيتو

تشهد محافظة الوادي الجديد وتحديدًا قرى بولاق بمركز الخارجة، فعاليات متنوعة ضمن مبادرة "أنت الحياة" بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة"، وذلك تنفيذًا لخطط العدالة الثقافية لوزارة الثقافة للوصول بخدماتها للمحافظات الحدودية والنائية.

 

تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية، بدءًا من اليوم السبت 11 نوڤمبر حتى الخميس المقبل 16 نوفمبر، ضمن البرنامج المعد برعاية وزارة الثقافة.

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وأكدت ابتسام عبد المريد مدير فرع ثقافة الوادى الجديد، اليوم السبت، استمرار فعاليات مبادرة أنت الحياة ضمن مبادرة حياة كريمة لليوم الثاني تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي انطلقت الخميس بقرية بولاق لتحسين مستوى الحياة للفئات الأكثر احتياجا على مستوى الدولة والتي تستمر حتى اليوم السبت ١١ نوفمبر.

وتشارك وزارة الثقافة تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، من خلال الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، ومن خلال الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسي، بفرع ثقافة الوادي الجديد بإقليم وسط الصعيد الثقافي بمجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية.

وقالت ابتسام، بدأت فاعليات الجمعة بورشة حكى للأطفال عن حقوق الطفل وتحدثت خلالها محاسن حسين عن اتفاقية حقوق الطفل ومسؤولية الحكومة تجاه الاطفال واهم حقوق الطفل فى التحدث والتعبير عن الآراء والحق في المساواة والصحة والتعليم،كما تم تنفيذ  محاضرة ثقافية بعنوان النظرة الإيجابية للمشكلات الحياتية  وتحدثت خلالها ناهد بندرانى عن أهمية النظرة الإيجابية للحياه باعتبارها الحل الامثل لمعظم المشاكل للتمكن من الوصول إلى قرارات سليمة وان النظرة الإيجابية تعنى أن نتساءل دوما عن كيفية القيام بالامور لا عن العوائق، كما استمرت أيضا تنفيذ ورشة الاعمال الحرفية لاشغال الخرز تدريب نجلاء جداوى، بالإضافة إلى ورشة فنون تشكيلية للرسم على الوجه للاطفال تنفيذ عبير ابراهيم، وعلى هامش الفاعليات تم تنفيذ معرض لبيع كتب اصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وتواصل هيئة قصور الثقافة هذا الأسبوع تقديم الأنشطة المُعدة للأطفال بمناسبة عيد الطفولة والتي تتنوع ما بين الورش الفنية، اللقاءات التوعوية، ومسابقات اكتشاف المواهب في المجالات المختلفة، وذلك بالمواقع الثقافية التابعة للهيئة، وعدد من المدارس بالمحافظات وفقا لبروتوكول التعاون مع وزارة التربية والتعليم.

ويحفل هذا الأسبوع بمجموعة متميزة من الفعاليات الأدبية، والأمسيات الشعرية، والورش الفنية منها ورش تعليم أساسيات البورتريه، الفن الشعبي، المنظور الهندسي، التلوين بالأكواريل، هذا إلى جانب ورش المشغولات اليدوية، تعليم أساسيات الديكور، فن الأركيت، كتابة القصة، ومبادئ الموسيقى.

كما تضم الأجندة عددًا من اللقاءات التي تتناول موضوعات ونقاشات حول عدة قضايا منها الإرهاب الفكري، الإدمان الإلكتروني، الذكاء الاصطناعي، التوعية بأهمية المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية، تمكين المرأة، بالإضافة إلى عدة لقاءات صحية بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بمرض السكري.

 

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مؤسسة حياة كريمة فرع ثقافة الوادى الجديد مبادرة أنت الحياة اقليم وسط الصعيد الثقافي الهيئة العامة لقصور الثقافة

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