الجمعة 10 نوفمبر 2023
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سياسة

عقبات تطبيق حل الدولتين بعد اشتعال الصراع بين إسرائيل والمقاومة

بايدن ونتنياهو، فيتو
بايدن ونتنياهو، فيتو

تتحدث الكثير من الأطراف الدولية والإقليمية عن أهمية تطبيق حل الدولتين لإيجاد تصور عادل ونهائي للأزمة الفلسطينية الإسرائيلية، وغلق ملف الصراع الذي يمتد منذ بداية القرن الماضي ولا يزال مستمرا حتى الآن، بما يكلف المنطقة الكثير من الدمار وعدم الاستقرار، ومع ذلك هناك عقبات تواجه تطبيق حل الدولتين والأمر لن يكون بهذه السهولة كما يتوقع الخبراء. 

 

حل الدولتين أصبح من الماضي 

 

يقول الدكتور أحمد رفيق عوض، الكاتب والباحث إن حل الدولتين التي يطالب به الجميع ولاسيما منذ اوائل التسعينيات لم يعد له رصيد على أرض الواقع.

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وأوضح أن إسرائيل أفرغت هذا الشعار من مضمونه تماما بعد أن ملأت الضفة الغربية المحتلة بمئات المستوطنات من كل الأنواع ولكل الأحداث والأغراض، وجعلت من الاستيطان مشروعا ايدلوجيا واقتصاديا وأمنيا وديموغرافيا.

 

وأشار الباحث إلى أن الاستيطان أصبح يشكل احد ركائز النظام السياسي الإسرائيلي ومن أهم أعمدته التي تضمن له البقاء والاستمرار وعدم الانفجار الداخلي خاصة أنه متعدد الأعراق والطبقات والطوائف والاحزاب.

 

حرب غزة فرصة ذهبية لخطط نتنياهو 

 

وأكد أن حكومة نتنياهو  وجدت في الحرب على قطاع غزة فرصة ذهبية جدا لتنفيذ مخططها في عدم التسوية مع الشعب الفلسطيني، لافتا إلى أنها تسعى بدأب لتنفيذ خطة السيطرة الأمنية الدائمة من خلال فصل قطاع غزة عن الضفة بتشكيل جهة ما محلية أو عربية أو دولية تديره بأجندة اسرائيلية او امريكية وحشر الفلسطينيين في الضفة الغربية والسيطرة عليهم من خلال البوابات والاكتفاء بتقديم المساعدات الإنسانية مع تشديد  مراقبة  الفلسطينين ومنع أي محاولة للتحرر أو الخروج من العباءة الاسرائيلية. 

 

وشدد على أهمية إنهاء الاحتلال أولا ثم البحث عن صيغة مناسبة للواقع الجديد، حتى لا تعود إسرائيل وتبسيط سيطرتها وتخنق الفلسطينيين على حد قوله. 

 

كان الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، شدد على أهمية عدم ترك الفلسطينيين أراضيهم، مضيفا: "بقول للفلسطينيين هذه أرضكم وبلدكم وبالتالي يجب الدفاع والاستماتة والمرابطة عن هذه الأرض، ومن مات فهو شهيد عند الله وهو فى الجنة، ولا تقبلوا تحت أى مبرر ترك الأرض حتى لا تضيع قضيتكم". 
 

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حل الدولتين الضفة الغربية النظام السياسي الاسرائيلي حرب غزة غزة نتنياهو

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