السبت 11 نوفمبر 2023
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حوادث

أقوال ضحية التعرض لسرقة نصف مليون جنيه من سيارته بكرداسة

أقوال ضحية السرقة،
أقوال ضحية السرقة، فيتو

استمعت نيابة الجيزة لأقوال ضحية التعرض لحادث سرقة مبلغ مالي قدره نصف مليون جنيه من داخل سيارته بأسلوب كسر الزجاج بدائرة مركز شرطة كرداسة.

وأفاد خلال التحقيقات أنه قام بسحب مبلغ مالي قدره نصف مليون جنيه من أحد البنوك وتركه داخل سيارته أمام الشركة محل عمله بدائرة المركز، واكتشاف عقب انتهاء عمله بكسر زجاج سيارته وسرقة المبلغ المالى المذكور.

 

القبض على المتهمين بسرقة مبلغ مالي بكرداسة

 

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من القبض علي سائق وعاطل "لهما معلومات جنائية مسجلة" المتهمين بسرقة مبلغ مالي قدره نصف مليون جنيه من داخل سيارته بأسلوب كسر الزجاج بدائرة مركز شرطة كرداسة.

 

وتلقى مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة بلاغا من مهندس يفيد بقيامه بسحب مبلغ مالي قدره نصف مليون جنيه من أحد البنوك وتركه داخل سيارته أمام الشركة محل عمله بدائرة المركز، واكتشافه عقب انتهاء عمله بكسر زجاج سيارته وسرقة المبلغ المالى المذكور.

 

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وبتشكيل فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة سائق وعاطل "لهما معلومات جنائية مسجلة"، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين وبحوزتهما مبلغ 480 ألف باقي متحصلات السرقة.

 

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

 

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