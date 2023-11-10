رياضة البحيرة تنظم أولى فاعليات الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية (صور)

انطلقت فعاليات الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية بعنوان "شارك، الكلمة كلمتك" في محافظة البحيرة خلال اليومين الماضيين، والتي تهدف إلى تعزيز مشاركة الشباب في الانتخابات الرئاسية القادمة وتشجيعهم على المشاركة السياسية الإيجابية.

أولى فاعليات الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية بالبحيرة، فيتو

أولى فاعليات الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية بالبحيرة، فيتو

أولى فاعليات الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية بالبحيرة، فيتو

أولى فاعليات الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية بالبحيرة، فيتو

وتقوم وزارة الشباب والرياضة - الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بالوزارة، بتنظيم الحملة والتي تشمل سلسلة من اللقاءات الحوارية على مستوى الجمهورية بعدد 162 لقاء، منها 6 لقاءات في مناطق مختلفة بمحافظة البحيرة.

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ويجرى اللقاء الأول بإدارة شباب الرحمانية والمحمودية، والثاني بإدارة شباب إيتاى البارود وشبراخيت، وأيضا اللقاء الثالث بإدارة شباب إدكو ورشيد، كما يشمل الرابع بإدارة شباب الدلنجات وكوم حمادة وبدر، والخامس يشمل إدارة شباب أبو المطامير وحوش عيسى ووادي النطرون، والسادس يشمل إدارة شباب دمنهور وأبو حمص وكفر الدوار.

من المقرر أن يشارك في فعاليات الحملة حوالي 5000 شاب وفتاة، يمثلون أعضاء مراكز الشباب وبرلمان الشباب ونماذج محاكاة مجلس الشيوخ وأعضاء أندية التطوع وأندية الفتاة والمرأة والكيانات الشبابية المختلفة.

وتشمل فعاليات اللقاءات محاضرات لأساتذة القانون الدستوري والعلوم الدستورية، يعقبها حوار مفتوح مع الشباب وعروض تعريفية من شباب البرلمان والشيوخ والكيانات الشبابية الأخرى.

أولى فاعليات الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية بالبحيرة، فيتو

أولى فاعليات الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية بالبحيرة، فيتو

أولى فاعليات الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية بالبحيرة، فيتو

أولى فاعليات الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية بالبحيرة، فيتو



و تتناول اللقاءات أيضًا أهمية دور الشباب في المشاركة الإيجابية خلال الانتخابات الرئاسية القادمة، كما ستتم مناقشة إنجازات الدولة المصرية خلال العشر سنوات الماضية خلال هذه اللقاءات، كما تهدف الحملة إلى تعزيز الوعي السياسي لدى الشباب وتشجيعهم على المشاركة الفعالة في العملية السياسية والانتخابية.

والجدير بالذكر أن الحملة تأتي تحت رعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، والدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، وتنفذ وفقًا لتوجيهات إبراهيم خضر، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة وحمدي عامر وكيل المديرية للشباب.