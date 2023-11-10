فيلم ويزو سكول يحتل المركز الثالث في قائمة الأعلى مشاهدة عبر منصة نتفلكيس

احتل فيلم “ ويزو سكول ”المركز الثالث من قائمة الأفلام الأعلى مشاهدة عبر منصة نتفلكيس، وذلك من أصل 10 مراكز هم للأفلام الأعلى مشاهدة في مصر.

أبطال فيلم ويزو سكول

فيلم "ويزو سكول" يسجل أول بطولة مطلقة للفنانة ويزو في السينمات وهو تأليف مصطفى السبكى وإخراج الراحل على رجب ويشارك في بطولته إسراء عبد الفتاح، سامى مغاورى، عمر خورشيد، علا رامى، رضا حامد وعدد من الأطفال ويناقش الفيلم أزمة الدروس الخصوصية التى أضحت كابوس الأسر المصرية، وتغنى ويزو أغنية بعنوان "الدروس الخصوصية"، ضمن أحداث الفيلم وهى من كلمات محسن الشبراوى، وألحان تامر حجاج، وتوزيع أحمد سحاب.

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أحداث الفيلم

تدور أحداث الفيلم فى إطار اجتماعي كوميدي حول مجموعة من الشباب الذين يتعرضون إلى عديد من الأزمات فى حياتهم.



آخر أعمال ويزو

وكان اخر اعمال ويزو هو مسلسل إكس لانس، لـ محمد سعد، يشاركه في البطولة، كل من: الفنانة شيرين، بالإضافة إلى حسام داغر، وإبرام سمير، وسارة درزاوي، واللذان ظهرا ضمن مجموعة مسرح مصر أيضا، بالإضافة إلى أحمد فتحي، وحسن عبد الفتاح، وعمر متولي، ومصطفى درويش، وسامي مغاوري، والعمل من إخراج إبرام نشأت، ومن إنتاج ممدوح شاهين، وعرض خلال شهر رمضان الماضي