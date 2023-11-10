الجمعة 10 نوفمبر 2023
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محافظات

الكشف على 1054 مواطنًا خلال قافلة طبية في البحيرة (صور)

قافلة طبية بقرية
قافلة طبية بقرية مرتانا بالبحيرة، فيتو

نظمت إدارة القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بالبحيرة قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى قرية مرتانا بكفر الدوار يومي الأربعاء والخميس الماضيين، وتم الكشف خلالها على 1054 مواطنًا مجانا، من خلال وجود 8 عيادات طبية.

وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي فى التخصصات  المختلفة ( عيادتي الباطنة 247- عيادة الأطفال 240 - الجراحة 148 - النساء 81 - تنظيم الأسرة 31- العظام 174 - الأنف والأذن 133).

قافلة طبية بقرية مرتانا بالبحيرة، فيتو 
قافلة طبية بقرية مرتانا بالبحيرة، فيتو 
قافلة طبية بقرية مرتانا بالبحيرة، فيتو 

بالإضافة إلى وجود معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.

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ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة وجهود محافظة البحيرة لتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والإهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع، ويأتي ذلك وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والدكتورة  نهال بلبع نائب محافظ البحيره بتكثيف عمل القوافل الطبية العلاجية وتحت رعاية هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة.

 

وفي إطار آخر، مازالت حملة 100 يوم صحة تحقق  نجاحات ملموسة بنطاق المحافظة لتحقيق المستهدف منها، حيث أشار وكيل الوزارة، أن حملة «100 يوم صحة» تسعى إلى تكثيف جميع خدمات وزارة الصحة والسكان، وبالأخص خدمات المبادرات الرئاسية.

قافلة طبية بقرية مرتانا بالبحيرة، فيتو 
قافلة طبية بقرية مرتانا بالبحيرة، فيتو 

وتنفذ الحملة بمحافظة البحيرة من خلال 235 وحدة رعاية أساسية وعدد 32 فريق متحرك سيتم زيادتهم تدريجيا طبقا لعدد المنتفعين.

وتقدم حملة 100 يوم صحة خدمات متنوعة من خلال الفرق الثابتة المتواجدة بالوحدات، حيث يتم تقديم خدمات 5 مبادرات هى (دعم صحة المرأة المصرية_ فحص الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الإعتلال الكلوى - الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية - كشف وعلاج ضعف السمع بين الأطفال- العناية بصحة الأم والجنين )، ويوجد 16 مكان على مستوى المحافظة لتقديم خدمة (فحص المقبلين على الزواج).

كما يتم تقديم خدمات 3 مبادرات من خلال 32 فريق متحرك بالعيادات المتنقلة بواقع عيادتين بكل مركز، بعدد 16 مركز بالمحافظة، وقابلين للزيادة حسب نسبة التردد، ويتم من خلالهم تقديم خدمات مبادرات (دعم صحة المرأة المصرية، فحص الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الإعتلال الكلوى، الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية ).

 

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قافلة قافلة طبية البحيرة كفر الدوار مديرية الصحة بالبحيرة

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