الجمعة 10 نوفمبر 2023
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محافظات

المرشح الرئاسي عبد السند يمامة: تدخل رئيس الدولة في اختيار رؤساء الهيئات القضائية اعتداء على استقلال القضاء

يمامة من الدقهلية،
يمامة من الدقهلية، فيتو

استنكر الدكتور عبدالسند يمامة، المرشح الرئاسي ورئيس حزب الوفد، اقتصار الدور في القضية الفلسطينية على الدعاء للشعب الفلسطيني، وفقا لتصريحات شيخ الأزهر.

يمامة في الدقهلية، فيتو

وقال يمامة: لابد من عودة الحق لأصحابه والوفد دائما وأبدا في قلبه القضية الفلسطينية.

 

وأكد يمامة على ضرورة استقلال السلطة القضائية بشكل كامل، مشيرا إلى أنه يرى أن هناك اعتداء على استقلال القضاء بتدخل أحد أضلاع السلطة التنفيذية في اختيار رؤساء الهيئات القضائية، حتى وإن كان رئيس الدولة. 

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وتابع: لا يجب أن يترأس رئيس الدولة المجلس الأعلى للقضاء بكل ما فيه من رؤساء للهيئات القضائية، مضيفا: القضاء لازم يكون في "حتة تانية " من حيث الاستقلالية وعدم التدخل في شئونه بأي شكل.

 

 

يمامه في الدقهلية، فيتو

جاءت كلمة "يمامة "  خلال المؤتمر الشعبي بقرية ميت فارس بمحافظة الدقهلية، الذي أقيم تحت شعار "غزة في القلب "وحضره عدد كبير من قيادات الحزب وأعضائه بالدقهلية.

وكانت فعاليات المؤتمر بدأت بمراسم الاحتفال بالسلام الجمهوري والوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء غزة.

 

ورصدت  فيتو  استعدادات وفد الدقهلية لاستقبال مرشح الحزب لخوض انتخابات الرئاسة الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، في قرية ميت فارس التابعة لمركز بني عبيد علي أنغام الطبل البلدي والمزمار.

جانب من الاسنقبال، فيتو

وتوافد ممثلو حزب الوفد علي القرية في استقبال وصول مرشحهم لانتخابات الرئاسة.

وتشهد محافظة الدقهلية اليوم تنظيم حزب الوفد في المحافظة، المؤتمر الانتخابي الأول للمرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد،  في قرية ميت فارس التابعة لمركز بني عبيد.

وأوضح  المستشار طارق عبد العزيز، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ وعضو المكتب التنفيذي للحزب، إن هذا المؤتمر يعد أول مؤتمر جماهيري لدعم المرشح الدكتور عبد السند يمامة، وسيكون بحضور أعضاء الهيئة البرلمانية وقيادات الحزب جميعا  في وجه بحري.

وفد الدقهلية 

وكشف نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن المؤتمر يدور حول ما يحدث في قطاع غزة، والمجازر التي تشهدها البلاد من العدوان الإسرائيلي، والحديث عن التعاملات الدولية والخارجية بشكل دبلوماسي.

وتابع عبد العزيز أن المؤتمر يؤكد دعمنا الدائم للقضية الفلسطينية، ورفضنا ما يحدث بها من أحداث مأساوية، تنافى مع كل معاني الإنسانية.

 

ولفت إلى أن حزب الوفد منذ تأسيسه عام 1919، كانت وما زالت القضية الفلسطينية ضمن أولوياته، ومن أوائل الأحزاب في دعم هذه القضية، بالإضافة إلى عرض البرنامج الرئاسي، والرؤية الشاملة للمرشح الرئاسي أمام المواطنين.

انتخابات الرئاسة، وتقدم الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد بأوراق ترشحه لانتخابات رئاسة الجمهورية للهيئة الوطنية للإنتخابات فى التاسع من أكتوبر الماضى وحصل يمامة على ٢٧ تزكية من نواب البرلمان واختار رمز النخلة فى الانتخابات وهو الرمز التاريخي لحزب الوفد.

 

الانتخابات الرئاسية، وتولى الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رئاسة الحزب منذ ما يقرب من عام ونصف من الآن، بعدما فاز على المستشار بهاء أبو شقة، فى انتخابات رئاسة الحزب الأخيرة.

 

وعلى مدى مسيرته السياسية، تولى يمامة مناصب عديدة فى حزب الوفد، منها عضو الهيئة العليا بالحزب لمدة ثلاث دورات متتالية ومدة الدورة أربع سنوات قبل ترشحه لانتخابات رئاسة الحزب.

الاستعداد لاستقبال مرشح الرئاسة 

انتخابات رئاسة الجمهورية

عبد السند يمامة حاصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة فى يونيو عام ١٩٧٤، وماجستير فى القانون الدولى من جامعة عين شمس فى عام ١٩٨٣.

والدكتور يمامة عضو فى حزب الوفد منذ عام ٢٠٠٤، وعضو في الهيئة العليا للحزب حاليا لمدة ٣ دورات متتالية، ورئيس اللجنة التشريعية والدستورية سابقا بالحزب وعميد معهد الدراسات السياسية بالوفد، وعضو لجنة المائة عن حزب الوفد التى وضعت دستور مصر عام ٢٠١٢.

 

أستاذ ورئيس قسم القانون الدولى الخاص

الدكتور عبد السند يمامة هو أستاذ ورئيس قسم القانون الدولى الخاص بكلية الحقوق جامعة المنوفية، وهو أيضا محامٍ أمام محكمة النقض المصرية مقيد بالجدول العام لنقابة المحامين فى عام ١٩٧٤، ويباشر مهنة المحاماة حتى الآن.

بالطبل البلدي والمزمار وفد الدقهلية يستقبل مرشح انتخابات الرئاسة عبد السند يمامة

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