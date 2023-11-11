السبت 11 نوفمبر 2023
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اقتصاد

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري صباح اليوم السبت 11-11-2023

سعر الدينار الكويتي
سعر الدينار الكويتي اليوم، فيتو

 استقر سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري صباح اليوم السبت  11-11-2023  

‏وثبت سعر الدينار الكويتي اليوم السبت عند 99.79 جنيه للشراء، و100.24 جنيه للبيع، فيما شهد الجنيه المصري استقرارًا أمام باقي العملات الأجنبية والعربية، وفقًا للتحديث الأخير الصادر من البنك المركزي المصري.
 

أسعار العملات الأجنبية والعربية صباح اليوم السبت

سجل الدولار في البنك المركزي المصري نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر العملات الأجنبية والعربية اليوم، فيتو 

 

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري


سجل الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري نحو 37.79 جنيه للشراء، و37.96 جنيه للبيع.

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سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري


سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 34.22 جنيه للشراء، و34.39 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري


سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري


سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 8.39 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع.

 

سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري


وسجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 20.39 جنيه للشراء، و20.48 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري


وسجل الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري نحو 19.72 جنيه للشراء، و19.81 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار البحريني في البنك المركزي المصري


وسجل الدينار البحريني في البنك المركزي المصري نحو 81.77 جنيه للشراء، و82.29 جنيه للبيع.

 

سعر الريال العماني في البنك المركزي المصري


وسجل الريال العماني في البنك المركزي المصري نحو 80.07 جنيه للشراء، و80.41 جنيه للبيع.

 

سعر الريال القطري في البنك المركزي المصري


وسجل الريال القطري في البنك المركزي المصري نحو 8.45 جنيه للشراء، و8.49 جنيه للبيع.

 

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ارتفاع معدلات الدين العالمي.. البنك الدولي يحذر وصندوق النقد يتوقع ارتفاع ديون هذه الدول.. أسعار الفائدة والعجز المالي أبرز الأسباب

 

سعر الدينار الأردني في البنك المركزي المصري


وسجل الدينار الأردني في البنك المركزي المصري نحو 43.42 جنيه للشراء، و43.67 جنيه للبيع.

 

سعر اليوان الصيني في البنك المركزي المصري


وسجل اليوان الصيني في البنك المركزي المصري نحو 4.23 جنيه للشراء، و4.24 جنيه للبيع.

 

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