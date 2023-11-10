استشهاد 75 شخصا وإصابة 300 آخرين، الصحة اللبنانية تكشف حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي

ذكرت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، أن 75 شخصًا استشهدوا وأصيب 301 آخرين منذ بداية العدوان الإسرائيلى على الجنوب اللبنانى فى الـ 8 من شهر أكتوبر الماضى.



ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان

وقالت وزارة الصحة اللبنانية في بيانها: إن 92 % من المصابين ذكور و97 % منهم يحملون الجنسية اللبنانية، موضحة أن 38% من الإصابات ناتجة عن صدمة و30 % عن انفجار و27 % ناتجة عن تعرض كيميائى.

وأوضحت وزارة الصحة أن عدد النازحين التراكمى من الجنوب اللبنانى جراء الاعتداءات الإسرائيلية بلغ 25 ألفًا و708 نازحين حتى الثانى من شهر نوفمبر الجارى.



وفي وقت سابق ذكرت قناة «القاهرة الإخبارية» أن قذيفة إسرائيلية سقطت اليوم الجمعة على مستشفى ميس الجبل جنوب لبنان.

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وجرى قصف متبادل بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي على الحدود، واستهدف حزب الله اللبناني منشأة عسكرية إسرائيلية على الحدود.

جبل اللبونة قرب بلدة الناقورة

وفي وقت سابق، أعلنت وسائل إعلام لبنانية، عن غارة إسرائيلية، على جبل اللبونة جنوبي لبنان.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، بأن "الطيران الحربي المعادي أغار على جبل اللبونة قرب بلدة الناقورة، في وقت حلّق الطيران الاستطلاعي فوق قضاء صور والساحل البحري".

وأعلن "حزب الله" اللبناني، الإثنين الماضي، استهداف ‏التجهيزات الفنية في موقع "الراهب" الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة، بحسب قوله.

وقال الحزب، في بيان له، إنه تم "تدمير هذه التجهيزات"، مشيرًا إلى "استهداف ‏موقعي المالكية وجل الدير الإسرائيليين بالأسلحة الصاروخية، مما أدى إلى إصابتهما".

وكانت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلنت عن "إطلاق 30 صاروخًا وقذيفة من لبنان تجاه مواقع الجيش على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، فيما رد الجيش بالمدفعية على مصادر النيران".

تحلّيق الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي

وكانت الوكالة الوطنية اللبنانية، قد أفادت بأن "جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف محيط بلدتي الناقورة واللبونة في القطاع الغربي من جنوب لبنان"، مشيرة إلى تحلّيق الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي صباحًا، فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط، وفوق مجرى نهر الليطاني صعودًا.

يذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف، يوم الأحد الماضي، سيارة مدنية بالقرب من بلدة عيناتا جنوبي لبنان، ما أسفر عن مقتل سيدة وحفيداتها الثلاث، وإصابة ابنتها.

جيش الاحتلال Vs حزب الله

ومنذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" في قطاع غزة، في 7 أكتوبر الماضي، تشهد الحدود اللبنانية - الإسرائيلية، تبادلا متقطعا لإطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي من جهة و"حزب الله" وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، ما خلّف قتلى وجرحى من الجانبين.

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