رياضة البحيرة تنظم حملة التبرع بالدم لصالح مصابي غزة (صور)

نظمت وزارة الشباب والرياضة - مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة بالاشتراك مع وزارة الصحة بالتعاون مع مجلس القبائل العربية بمصر، اليوم الجمعة بمركز شباب المدينة بدمنهور، حملة التبرع بالدم لإخواننا في غزة.

رياضة البحيرة تنظم حملة التبرع بالدم لصالح مصابي غزة، فيتو

رياضة البحيرة تنظم حملة التبرع بالدم لصالح مصابي غزة، فيتو

رياضة البحيرة تنظم حملة التبرع بالدم لصالح مصابي غزة، فيتو

رياضة البحيرة تنظم حملة التبرع بالدم لصالح مصابي غزة، فيتو

ويأتي ذلك حرصا من القيادة السياسية علي دعم الشعب الفلسطيني وتوفير الرعاية اللازمة والدعم الصحي لإخواننا في غزة وإنقاذ لحياة أطفال غزة المتضررين من الاستهداف الصهيوني لمنازلهم.

فقد قرر وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي تدشين حملة للتبرع بالدم لصالح ضحايا هذا الإستهداف الغاشم علي أهل غزة في تمام الساعة العاشرة صباح اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس بعدد 28 محافظة

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ويأتي ذلك حرصا من مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة علي مشاركة شباب مراكز الشباب التابعة لها بضرورة الاشتراك بكافة الكيانات الشبابية الموجودة بمراكز الشباب ومنهم برلمان الشباب، والجوالة، فتاة وامرأة، أندية تطوع في الحملة المقامة للتبرع بالدم دعما لإخواننا وأطفالنا في غزة.

رياضة البحيرة تنظم حملة التبرع بالدم لصالح مصابي غزة، فيتو

رياضة البحيرة تنظم حملة التبرع بالدم لصالح مصابي غزة، فيتو

رياضة البحيرة تنظم حملة التبرع بالدم لصالح مصابي غزة، فيتو

رياضة البحيرة تنظم حملة التبرع بالدم لصالح مصابي غزة، فيتو

والجدير بالذكر أن جميع الفعاليات والأنشطة التي تنفذها المديرية تأتي تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة وتوجيهات إبراهيم خضر مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة.