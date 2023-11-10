الجمعة 10 نوفمبر 2023
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محافظات

تحليل البيانات إحصائيًا باستخدام برنامج SPSS، ورشة عمل بآداب الوادي الجديد

ندوة كلية الآداب
ندوة كلية الآداب جامعة الوادي الجديد، فيتو

نظمت كلية الآداب بجامعة الوادى الجديد، ورشة عمل عن: (تحليل البيانات إحصائيًا باستخدام برنامج SPSS)، والتي حاضرت بها أ.م.د. دينا سالم سليمان- أستاذ علم النفس الاجتماعي المساعد بكلية الآداب

 وجاء ذلك بحضور  شيماء جاد الله رئيس قسم علم النفس، ودكتور خلف بدوي العفدري منسق الأنشطة الطلابية بالكلية، وإكرامي صباح مدير إدارة رعاية الشباب، وعدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وطلبة الكلية، وذلك بمقر كلية الآداب.

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وصرح الدكتور إسلام عامر بأن الهدف من عقد هذه الورشة يتمثل في إكساب المشاركين بعض أساسيات ومفاهيم التحليل الإحصائي (أخذ العينات، وإدارة البيانات وأساليب جمع البيانات)، فضلًا عن تعزيز قدرات المشاركين في تحليل بيانات البحوث، وإجراء الاختبارات الإحصائية.

وأضاف دكتور محمد عبد السلام وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب أن الورشة تضمنت عدة محاور منها: مفهوم الإحصاء، مكونات البرنامج الإحصائي واستخداماته، وأنواع الصدق والثبات، ثم كيفية التأكد من صدق وثبات أدوات جمع البيانات من خلال حساب ثبات التجزئة النصفية، ومعامل الثبات ألفا كرونباخ، ومعادلة جوتمان، وأخيرًا كيفية حساب المتوسط الحسابي، والانحراف المعيارى.

يذكر أن الندوة برعاية الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، وبإشراف الدكتور أحمد سيد حرباوي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسلام عامر عميد كلية الآداب، والأستاذ الدكتور محمد عبد السلام عباس وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

هذا فيما شارك قسم اللغة الفرنسية بكلية الآداب بالجامعة، في وقت سابق فى مناقشة خطة تطوير تعليم اللغة الفرنسية في مصر وذلك بدعوة كريمة من المستشار الثقافي للسفارة الفرنسية بجمهورية مصر العربية لرؤساء أقسام اللغة الفرنسية بالجامعات المصرية الحكومية، والخاصة.

 وذكر الدكتور مصطفى فاروق المشرف على قسم اللغة الفرنسية بكلية الآداب وممثلًا للجامعة خلال اللقاء أن هذه المشاركة تعد الأولى لجامعة الوادي الجديد وذلك لتقييم القسم ووضعه على خريطة تعليم اللغة الفرنسية حيث أنه يمثل المصدر الوحيد في محافظة الوادي الجديد لتعلم اللغة الفرنسية، وخلال اللقاء تم عرض الاحتياجات وسبل الدعم عن طريق تقديم منح دراسية وتدريبات لأعضاء هيئة التدريس والطلاب وتوفير كافة  السبل التي تمكن طلاب الوادي الجديد من مواكبة التطور في تعلم اللغة الفرنسية.

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