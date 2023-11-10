الجمعة 10 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

تعليق عاجل من أمير قطر على لقائه مع الرئيس السيسي

أمير قطر والرئيس
أمير قطر والرئيس السيسي، فيتو

قال أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي على موقع إكس: "مباحثاتي مع أخي عبد الفتاح السيسي تأتي في مرحلة حاسمة من تطور الأوضاع في غزة بسبب عدوان إسرائيل الغاشم وانتهاكها الصارخ للقانون الدولي الإنساني الذي لا يخدم تحقيق السلام الدائم والشامل في المنطقة".


لقاء أمير قطر والرئيس السيسي 

 


وأضاف أمير قطر في تغريدته عقب لقائه مع الرئيس السيسي: "جميع الأطراف مطالبة بتكثيف الجهود لوقف هذه الحرب ورفع المعاناة عن أشقائنا الفلسطينيين".

 

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أمير قطر يغادر القاهرة والسيسي في مقدمة مودعيه

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وسط ترحاب كبير من الجانبين، الرئيس السيسي يستقبل أمير قطر

 

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