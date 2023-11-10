تعليق عاجل من أمير قطر على لقائه مع الرئيس السيسي

قال أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي على موقع إكس: "مباحثاتي مع أخي عبد الفتاح السيسي تأتي في مرحلة حاسمة من تطور الأوضاع في غزة بسبب عدوان إسرائيل الغاشم وانتهاكها الصارخ للقانون الدولي الإنساني الذي لا يخدم تحقيق السلام الدائم والشامل في المنطقة".



لقاء أمير قطر والرئيس السيسي

مباحثاتي مع أخي عبدالفتاح السيسي تأتي في مرحلة حاسمة من تطور الأوضاع في غزة بسبب عدوان إسرائيل الغاشم وانتهاكها الصارخ للقانون الدولي الإنساني الذي لا يخدم تحقيق السلام الدائم والشامل في المنطقة. جميع الأطراف مطالبة بتكثيف الجهود لوقف هذه الحرب ورفع المعاناة عن أشقائنا… pic.twitter.com/4DeXHzZ786 Advertisements November 10, 2023



وأضاف أمير قطر في تغريدته عقب لقائه مع الرئيس السيسي: "جميع الأطراف مطالبة بتكثيف الجهود لوقف هذه الحرب ورفع المعاناة عن أشقائنا الفلسطينيين".