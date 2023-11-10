محافظ الوادي الجديد يعقد اجتماع مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي

عقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اجتماع مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي، وذلك بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة وإبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد ورؤساء المراكز وأعضاء المجلس.

وجاءت أهم التوجيهات التي أصدرها المحافظ ما يلي:

◾تحديد الأراضي القابلة للطرح بالمزاد بكافة المراكز من خلال وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة، وحصر المتخللات الواقعة بين المشروعات الاستثمارية وطرحها بالمزاد على أن تكون الأولوية للمشروعات المجاورة.

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◾عرض موقف مشروعات مبادرة الصوب الزراعية ومدى التزامها بطرح الانتاج بالأسواق، وسحب الأراضي غير المستغلة، وإلغاء ميزة التخفيض الممنوحة للمبادرة لمن قاموا بزراعتها في غير الغرض المخصص.

◾عدم منح عقود خاصة لمن قاموا بشراء الأراضي من شركات إلا بعد سداد المديونيات المستحقة على الشركات وتوفيق أوضاعها،يتم بعدها منح عقود منفصلة لكل فرد.

◾إعفاء الراغبين في سداد المديونيات من غرامة التأخير، بشرط سداد قيمة ١٠ ٪ المخصصة للضرائب.

◾يتم الاعتداد بالكروكيات الصادرة من المتغيرات المكانية فقط ولا يُعتد بغيرها من المراكز.

وعلي جانب آخر التقى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أمس وفد مبادرة "ازرع" التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالتعاون مع الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، بحضور ماجد بولس مسئول التنمية الريفية بالهيئة، والدكتور أحمد عضام رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، والدكتور مجد المرسي مدير عام الزراعة بالمحافظة.

حيث بحث المحافظ سبل التعاون والتنسيق لدعم المزارعين من خلال البرامج التي تقدمها المبادرة، والتي تستهدف زراعة مليون فدان من محصول القمح في ١٥ محافظة على مستوى الجمهورية بما فيها الوادي الجديد، مشيرًا إلى أن المبادرة تهدف إلى زراعة ١٢٠ ألف فدان بنطاق المحافظة من خلال حزمة من التدخلات الأساسية تشمل توفير تقاوي مُدعمة ومعتمدة من وزارة الزراعة، وتنفيذ مدارس حقلية ومتابعة فنية للحقول.