الجمعة 10 نوفمبر 2023
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عقارات

بالأسعار، طرح أراض تعليمية وحق انتفاع للتخصيص الفوري بالمدن الجديدة

أراضى الإسكان، فيتو
أراضى الإسكان، فيتو

كشفت وزارة الإسكان متمثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية عن تفاصيل طرح جديد للأراضي الاستثمارية بالمدن الجديدة.

وتطرح بمدينة سوهاج الجديدة ارض تعليمي بمساحة 9534 مترا بسعر 13 ألف جنيه، وأرض عمراني بمساحة 25667 مترا بسعر 2 ألف جنيه، وأرض ورش حرفية بمساحة 1008 أمتار بسعر 1 ألف جنيه، وأرض حق انتفاع بمساحة 28476 مترا.

كما تعقد وزارة الإسكان متمثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مزادا علنيا يوم الأربعاء الموافق 29 /11 /2023 لبيع عدد من المحال التجارية بمدينة الشيخ زايد.

وتطرح الوزارة 13 محلًا تجاريًا بمساحات تتراوح من (18م2:  90م2)، أسفل العمارات السكنية بالحي الـ13، للبيع بالمزاد العلني.

تجدر الإشارة إلى أنه يمكن للراغبين في دخول المزاد المعاينة على الطبيعة للمحال في مواعيد العمل الرسمية لجهاز مدينة الشيخ زايد، على أن يتم طلب كراسات الشروط والمواصفات من مقر الجهاز.

 

وحددت الوزارة نظام السداد كالتالي:

يتم استكمال نسبة السداد حتى 25% من قيمة الأرض بالجنيه المصري (10% تم سدادها ونسبة الـ 15% تلتزم الشركة بسدادها خلال شهر من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة حال الموافقة علي التخصيص) بالإضافة إلى (١٪ مصاريف إدارية و0.5٪ مجلس أمناء) على أن يتم التعامل بالسعر النهائي المعتمد من اللجنة العقارية الرئيسة؛ ويتم سداد باقي ثمن الأرض على 6 أقساط نصف سنوية متساوية بالجنيه المصري يستحق القسط الأول منها بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة، وعلى أن يتم تحميل كافة الأقساط بالأعباء المالية المقررة وفقًا لمتوسط معدل سعر الفائدة المعلن على الجنيه المصري من البنك المركزي المصري عن مدة ثلاثة أشهر السابقة لتاريخ استحقاق القسط  بالإضافة الى 1 % وفقًا لتعليمات وزارة المالية و0.5% مصاريف إدارية.

عقد المهندس مصطفى سعيد، رئيس جهاز تنمية مدينة ١٥ مايو، اجتماعًا بمقر جهاز المدينة لجميع أعضاء اللجنة المكلفة باتخاذ إجراءات مجابهة أخطار الأمطار والسيول، وذلك بحضور مسئولي الجهاز ومديرى الإدارات المعنية وجميع الأطقم الفنية المخصصة لمجابهة أخطار الأمطار والسيول، وذلك فى إطار حرص الجهاز على مراجعة الاستعدادات الكاملة لمجابهة أخطار الأمطار والسيول المحتملة خلال فصل الشتاء.

وأكد رئيس جهاز مدينة 15 مايو أنه يجب الاستعداد التام لجميع أفراد الأطقم الفنية والتجهيزات الكاملة من معدات وسيارات وطلمبات شفط المياه لفصل الشتاء، مشيرًا إلى أنه تم التطهير لجميع خطوط مياه الصرف الصحى والمطابق الرئيسية وبالوعات صرف الأمطار، استعدادًا لمجابهة أخطار الأمطار والسيول المحتملة خلال الفترة المقبلة.

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واستمع رئيس الجهاز إلى بعض الآراء والمقترحات من قبل بعض الأطقم الفنية والتى تهدف إلى الوصول إلى أعلى درجات الاستعدادات لمجابهة أخطار الأمطار والسيول المحتملة خلال الفترة المقبلة، مطالبًا بأخذ كافة الاحتياطات والاستعدادات القصوى اللازمة لاحتمالية تساقط الأمطار بشدة فى أى لحظة.

وفي سياق متصل، قام المهندس مصطفي سعيد، بمتابعة أعمال التطوير للمحاور الرئيسية بالمدينة وبمنطقة الإسكان العائلي والإسكان الاجتماعي (١) التي تتم حاليا ضمن خطة جهاز المدينة لرفع كفاءة الطرق وتحسين جودتها بالمدينة، مشيرًا إلى أن جميع الأعمال تتم ضمن أعمال التطوير التى تشهدها المدينة على مستوى جميع المراحل.

وأفاد رئيس جهاز مدينة 15 مايو، بأنه يتم حاليا رفع كفاءة الطرق بالحيين الثالث والرابع وبعض مناطق الإسكان الاجتماعى والمنطقة الصناعية الثانية بالمدينة، وهو ما يبرز الدور المحورى والفعال الذى يقوم به جهاز المدينة للنهوض بالشكل الحضارى وتحسين جودة الطرق على مستوى جميع المراحل بالمدينة، لافتًا إلى أن جهاز المدينة يعمل ضمن خطة للنهوض بكافة قطاعات الطرق والمحاور الرئيسية بالمدينة.

كما  قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة سيبدأ يوم الأحد الموافق 19/11/2023، وحتى يوم الأربعاء الموافق 3 /1 /2024، في تسليم وحدات سكنية بمشروع جنة " المرحلة الثامنة " بالمجاورة 33 بالحي السادس

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البنك المركزى المصرى القاهرة الجديدة المجتمعات العمرانية الجديدة بمدينة سوهاج الجديدة

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