الجمعة 10 نوفمبر 2023
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ملفات وحوارات

محاكمات المشاهير في أسبوع.. 3 قضايا سب وقذف لمرتضى منصور.. ونسرين طافش تعارض على حكم حبسها 3 سنوات

مرتضى منصور، فيتو
مرتضى منصور، فيتو

تنشر «فيتو» الأحكام والقرارات التي صدرت من محاكم الجنايات والجنح والتعويضات بشأن النجوم ومشاهير السوشيال ميديا خلال الأسبوع الماضي. 

وفيما يلي أبرز المحاكمات:

تأجيل استئناف مرتضى منصور على حكم حبسه 3 أشهر لسب الخطيب

قررت الدائرة الثالثة جنايات اقتصادية، تأجيل استئناف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق على حكم حبسه حضوريا 3 أشهر، بتهمة سب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لجلسة 6 فبراير حضوره بشخصه.
وتقدم دفاع مرتضى منصور، بحافظة مستندات تفيد بإصابته، وتلقيه العلاج للمثول للشفاء.

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ويذكر أن ذات المحكمة، سبق وعاقبت مرتضى منصور بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ، وأوقفت تنفيذ عقوبة الحبس لكبر سن المحكوم عليه.

تأجيل محاكمة مرتضى منصور بتهمة سب وقذف موظفة عمومية

وأجلت الدائرة الثالثة جنايات اقتصادية،  نظر دعوى قضية سب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، لموظفة عمومية لجلسة 6 فبراير للمستندات.

يذكر أن ذات المحكمة، سبق وعاقبت مرتضى منصور بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ، وأوقفت تنفيذ عقوبة الحبس لكبر سن المحكوم عليه.

تأجيل معارضة نسرين طافش على حبسها 3 سنوات لجلسة 16 نوفمبر الجاري

وأجلت محكمة جنوب الجيزة الابتدائية الدائرة 16 جزئي جنح أكتوبر، جلسة معارضة الفنانة نسرين طافش على حكم حبسها غيابيا لمدة 3 سنوات، في القضية رقم 1636 لسنة 2023، لجلسة 16 نوفمبر للطب الشرعي.

وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمة بدائرة الشيخ زايد بتاريخ 30 يناير 2023 أنها أصدرت بسوء نية شيك لصالح المجني عليها نشوى صفاء الدين بمبلغ قدره 4 ملايين جنيه.

وتخلص واقعات الدعوى حسبما استقر في يقين المحكمة - فيما ثبت بالأوراق ومحضر جمع الاستدلالات سند الجنحة من بلاغ المجني عليه من قيام المتهمة بإصدار شيكا بنكيا مؤرخ في 30 /1/ 2023 لصالح المجني عليها بالمبلغ المشار إليه وتبين أنه لا يقابله رصيد قائم وقابل السحب وذلك مع علم المتهمة بذلك.

الإعدام شنقا لمتهمين والمشدد 15 سنة لسيدة في قضية طبيب الساحل

وعاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بشمال القاهرة بالإعدام شنقا لمتهمين اثنين بقتل طبيب الساحل كما عاقبت المتهمة الثالثة بالسجن المشدد ١٥ عاما وذلك بعد إحالة أوراقهما لفضيلة المفتي.

الاتهامات الموجهة للمتهمين بقتل طبيب الساحل

 

وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية برئاسة المستشار عبد الغفار جاد الله، قررت إحالة أوراق المتهمين بقتل طبيب الساحل، إلى فضيلة مفتي الديار المصرية للنظر في الرأي الشرعي في إعدامهما.


تأجيل محاكمة مرتضى منصور بتهمة سب وقذف الإعلامي عمرو أديب

 

وأجلت محكمة جنح العجوزة، محاكمة مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، بتهمة سب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، لجلسة 18 نوفمبر.

محاكمة مرتضى منصور في سب الخطيب


جاء ذلك في القضية رقم 17352 لسنة 2023 جنح العجوزة، بعدما قدم المحامي بالنقض محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، بلاغات للنائب العام عن نفسه وبصفته وكيلًا عن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، متضررين من المتهم، لارتكابه جرائم سب وقذف في حقهما، ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر تلك الجرائم.

 

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مرتضى منصور نادي الزمالك النادي الأهلي الفنانة نسرين طافش الشيخ زايد

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