رئيس الإنجيلية من القاهرة الجديدة: الكنيسة تحترم إنسانية البشر واحتياجاتهم

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في خدمة العبادة، شعب الكنيسة الإنجيلية الثانية بالقاهرة الجديدة، بحضور القس عزيز رزق، راعي الكنيسة، وشعب الكنيسة الإنجيلية الثانية بالقاهرة الجديدة.

وفي بداية عظته، عبر رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، عن سعادته الكبيرة بمشاركة شعب الكنيسة الإنجيلية الثانية بالقاهرة الجديدة العبادة اليوم، كما وجه الشكر لراعي الكنيسة القس عزيز، ورحب بجميع الحضور.

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وخلال كلمته قال الدكتور القس أندريه زكي للحضور: "الكنيسة التي نحلم بها هي مجتمع السماء على الأرض، التي تقدم رسالة الخلاص والحرية، وقادرة على تغيير الواقع، وتعطي للمختلفين مكانًا، وعلينا أن نعلم جيدًا بأن الكنيسة الحية ترتكز على كلمة الله ومرجعيتها الكتاب المقدس فقط".

وأضاف "زكي": "الكنيسة الحقيقية التي نحلم بها هي التي تحترم إنسانية البشر واحتياجاتهم، وتؤمن بسلام الوطن، وقيمة المساندة والتضامن وقبول الآخر".

رئيس الإنجيلية يشارك في حفل تنصيب القس بيشوي صفوت راعيًا لكنيسة الوراق

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في حفل تنصيب القس بيشوي صفوت راعيًا لـ الكنيسة الإنجيلية بالوراق.

وشارك في مراسم الحفل الدكتور القس راضي عطالله، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والقس وجدي جميل، رئيس مجمع القاهرة الإنجيلي، والقس صموئيل عادل، رئيس مجلس العمل الرعوي والكرازي، والقس رفعت فكري، الأمين العام المساعد لمجلس كنائس الشرق الأوسط، والقس رضا عدلي، والقس سامح لطفي، رئيس لجنة العمل الرعوي بمجمع القاهرة.

وفي بداية كلمته، عبر رئيس الطائفة عن سعادته بمشاركة احتفال وفرحة شعب كنيسة الوراق وهنأ القس بيشوي صفوت على تنصيبه راعيًا لكنيسة الوراق، كما هنأ جميع الحضور من شعب الكنيسة.

وخلال خطاب الحفل قال رئيس الإنجيلية: "كل أزمة يمر بها الإنسان تثير مخاوفه، لأنها تتسبب في تهديدات للحياة الإنسانية وجودتها، ووسط العاصفة يتغير كل شيء، وتزعزع الثوابت، ويحدث التخبط، ولكن يا أحبائي عبر سنوات خدمتي بالكامل اختبرت كيف أن لحظات الاستقرار هي أكثر اللحظات التي يستثمرها الله لتشكيلي وخدمته بفاعلية".

وأضاف "زكي": "أن كلمة الله هي ملجأنا وسط العاصفة، ووعد الله الأساس الثابت الذي نتكل عليه دون خوف أو رعب وسط العاصفة، وعلينا أن لا ننسى أن مسؤوليتنا تجاه بعضنا البعض كأفراد وكنيسة والمجتمع الذي يصارع وسط العاصفة".