السبت 11 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

" كيف أحفز نفسى للنجاح ومقدمة عن الموارد البشرية"،  ندوتان بمكتبتي المستقبل ومصر الجديدة

الدكتور نبيل حلمى،فيتو
الدكتور نبيل حلمى،فيتو

قال الدكتور نبيل حلمى رئيس مجلس إدارة  جمعية مصر الجديدة إن مكتبة المستقبل، سوف تنظم في الساعة  12 من ظهر اليوم السبت ندوة بعنوان " كيف تحفز نفسك للنجاح ".

 

وأوضح ان الندوة تحاضر فيها رشا سويلم مدربة تنمية بشرية، وتتناول الأساليب الممكن  تطبيقها من أجل تحفيز الذات للنجاح في مجال الدراسة او العمل  او اى هدف آخر وتحافظ على حماسك وتكمل حتى تحقيق ما تسعى اليه.

 

محاور الندوة

 

وأضاف:" من بين ماتقدمه  الندوة  من اساليب  تحقيق النجاح  ، استفد من تجاربك الفاشلة، ولا تتوقف عن التعلم  لان التعليم عملية مستمرة، لا تتوقف عن تطوير الذات،  حفّز نفسك بكلام إيجابي مثل أنا ناجح..أنا أقدر..أنا هوصل  ، تكرار  هذا الكلام  على نفسك طول الوقت، تذكر دائما رسالتك في الحياة  والهدف الرئيسي الذى تسعى لتحقيقه، اقرا قصص الناجحين مما لها تأثير كبير في تحفيزك وزيادة حماسك لكى تستطيع تكملة الطريق،  تذكر دايما إنجازاتك وما حققته من نجاحات  .

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يذكر أن مكتبة المستقبل تخدم قطاع عريض من المشتركين من سن 13 سنة فيما فوق،  ويشترك بها جميع فئات واطياف المجتمع من مختلف الاعمار السنية، وتعمل المكتبة على تيسير الإفادة للمواطنين  المشتركين والزائرين من مقتنياتها ومن الخدمات المكتبية التى تؤديها وتساعد على نشر الثقافة العامة للكبار والاطفال.

 

مواعيد عمل المكتبة

 

وتفتح المكتبة ابوابها يوميا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثامنة مساء بما يتيح فرصة كبيرة للاستفادة من خدمات المكتبة وهى  الاطلاع والمذاكرة، الاستعارة الخارجية، الندوات فى جميع المجالات، ورش عمل ودورات،  حفلات توقيع للكتب، رحلات ثقافية وترفيهية،  واى فاى للاعضاء بالمكتبة، مقتنيات مكتبة المستقبل العامة من الكتب حوال 20 الف كتاب  متنوع.

 

مكتبة مصر الجديدة

 

وفى سياق متصل قال الدكتور نبيل حلمى ان مكتبة مصر الجديدة  سف تنظم في الساعة 5  من مساء اليوم السبت، ندوة مقدمة عن الموارد البشرية  واليات اختيار مجال العمل، تقدمها نرمين سيف الاسلام مدربة تنمية بشرية، تتناول في عدة محاور ما المقصود بتخطيط الموارد البشرية؟، كيف يوازن تخطيط الموارد البشرية بين الإنتاجية والربح؟، أهم تحديات وأهداف التخطيط المسبق للموارد البشرية  ، مراحل تخطيط الموارد البشرية خطوة بخطوة  ، أنواع خطط الموارد البشرية، أدوات ونماذج تسهل مهمة تخطيط الموارد البشرية.

يذكر ان مكتبة مصر الجديدة تعد واحدة من أكبر المكتبات بالقاهرة، وهى تابعة لجمعية مصر الجديدة، تقدم عدد من الأنشطة والفعاليات المجانية للجمهور، تتواجد المكتبة بحى مصر الجديدة، تقدم المكتبة خدمات الإطلاع الداخلي، والاستعارة الخارجية، كما تقيم الندوات والحفلات، والصالون الثقافي، إضافةً إلى تنظيم الرحلات.

 

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الدكتور نبيل حلمي جمعية مصر الجديدة نبيل حلمي مكتبة المستقبل مكتبة مصر الجديدة

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