الجمعة 10 نوفمبر 2023
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محافظات

تقديم خدمات طبية لـ 260 مواطنا خلال تنفيذ قافلة بالبحيرة (صور)

قافلة طبية بقرية
قافلة طبية بقرية بلقطر بأبوحمص، فيتو

نظمت وحدة السكان بمحافظة البحيرة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو حمص قافلة سكانية بمقر مجلس قرية بلقطر تم خلالها تقديم خدمات طبية وعلاجية لـ  260 مواطنا من أهالي القرية بمختلف التخصصات (عظام - باطنة - رمد - تحاليل - أطفال).

قافلة طبية بقرية بلقطر بأبوحمص، فيتو

كما تم تقديم خدمات بيطرية حيث تم رش وتجريع 180 رأس ماشية بالإضافة إلى توفير سيارة اسطوانات غاز بسعر المستودع وسيارة مواد غذائية.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة وفي إطار جهود محافظة البحيرة وخطتها في تكثيف عمل القوافل السكانية والطبية المجانية لتحسين الظروف المعيشية وتمكين مواطني القرى من الحصول على كافة الخدمات الأساسية والمقومات والاحتياجات وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.
وفي إطار آخر، مازالت حملة 100 يوم صحة تحقق  نجاحات ملموسة بنطاق المحافظة لتحقيق المستهدف منها، حيث أشار وكيل الوزارة، أن حملة «100 يوم صحة» تسعى إلى تكثيف جميع خدمات وزارة الصحة والسكان، وبالأخص خدمات المبادرات الرئاسية.

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وتنفذ الحملة بمحافظة البحيرة من خلال 235 وحدة رعاية أساسية وعدد 32 فريق متحرك سيتم زيادتهم تدريجيا طبقا لعدد المنتفعين.

قافلة طبية بقرية بلقطر بأبوحمص، فيتو

وتقدم حملة 100 يوم صحة خدمات متنوعة من خلال الفرق الثابتة المتواجدة بالوحدات، حيث يتم تقديم خدمات 5 مبادرات هى (دعم صحة المرأة المصرية_ فحص الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى - الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية - كشف وعلاج ضعف السمع بين الأطفال- العناية بصحة الأم والجنين )، ويوجد 16 مكان على مستوى المحافظة لتقديم خدمة (فحص المقبلين على الزواج).

كما يتم تقديم خدمات 3 مبادرات من خلال 32 فريق متحرك بالعيادات المتنقلة بواقع عيادتين بكل مركز، بعدد 16 مركز بالمحافظة، وقابلين للزيادة حسب نسبة التردد، ويتم من خلالهم تقديم خدمات مبادرات (دعم صحة المرأة المصرية، فحص الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الإعتلال الكلوى، الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية ).

كما تقدم خدمات الصحة الإنجابية من خلال تلك المبادرات، وتقدم خدمة التثقيف والتوعية الصحية من خلال فرق التثقيف الصحى والتواصل المجتمعي، غير ما تقدمه القوافل الطبية العلاجية من خدمات متعددة.

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