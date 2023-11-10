الجمعة 10 نوفمبر 2023
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محافظات

إجراء 26 عملية من قوائم الانتظار بمستشفى في البحيرة

الفريق الطبي بمستشفى
الفريق الطبي بمستشفى بالبحيرة، فيتو

نجح الفريق الطبي بمستشفى رشيد المركزي بمحافظة البحيرة، بإجراء ٢٦ عملية جراحة عامة بالمستشفى، وذلك ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على قوائم الانتظار تحت رعاية الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة.

العمليات عبارة عن ٦ حالات استئصال مرارة بالمنظار الجراحى، ٥ حالات فتق اربى بشبكة، ٥ حالات فتق سرى بشبكة، ٨ حالات جراحة بواسير وشرخ، ٢ حالة دوالي، وقام بإجراء هذه العمليات فريق طبي من العاملين بالمستشفى، مكون من الدكتور منير الفخرانى استشاري الجراحة ورئيس القسم، الدكتور محمد الطيب نائب رئيس القسم.

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وأشاد الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، بجهود ونجاح الفريق الطبي المشارك فى هذه العمليات، مؤكدًا أن ذلك يأتي فى إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقضاء على قوائم الإنتظار بالنسبة للعمليات الجراحية، وأن الدولة تُولى اهتمام كبير بتطوير المنظومة الصحية والعلاجية لتقديم خدمات طبية متميزة وخاصة فى التخصصات الدقيقة.

وأعرب وكيل الوزارة عن خالص شكره وتقديره للدكتور أحمد الجميل مدير عام العلاجي والدكتور سعيد عوض مدير إدارة المستشفيات بالمديرية، والدكتور عبد الوهاب منسي مدير المستشفى وللفريق الطبي المشارك، وفريق التمريض وكافة العاملين بالمستشفى تقديرًا لمجهوداتهم ودورهم الكبير في تقديم خدمة طبية تليق بالمواطن المصري.

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عمليات البحيرة رشيد الصحة السيسي

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