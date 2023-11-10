إزالة 101 حالة تعد بنطاق 10 مراكز بالبحيرة (صور)

أسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية بمراكز ومدن محافظة البحيرة عن إزالة 101 حالة تعد على مساحة 16040 م2 بنطاق 10 مراكز عبارة عبارة عن إزالة 42 حالة تعد على الأراضي الزراعية بقريتي كوم زمران والمسين بالدلنجات بمساحة 8669 م2 عبارة عن أعمدة خرسانية ومباني مكونه من أسوار طولية وعرضية، و13 حالة تعد بمساحة 1750 م2 بقرى شرنوب والأبعادية وزاوية غزال بدمنهور.

إزالة حالات تعدي بمحافظة البحيرة،فيتو

إزالة حالات تعدي بمحافظة البحيرة،فيتو

إزالة حالات تعدي بمحافظة البحيرة،فيتو

إزالة حالات تعدي بمحافظة البحيرة،فيتو

كما تم إزالة 6 حالات تعدى بمساحة 1226 م2 عبارة عن مبانى بالطوب الأحمر والابيض وسملات بالمحمودية، و7 حالات تعدي بمساحة 1070 م2 بالرحمانية عبارة عن مبانى بالطوب الاحمر وسملات خرسانية وسقف خرساني، و9 حالات تعد بمساحة 985 م2 عبارة عن مبانى بالطوب الأبيض والأسمنت، والطوب الأحمر وشدات خشبية بإيتاي البارود، و9 حالات تعدي على الرقعة الزراعية بمساحة 844 م2 عبارة عن مبانى بالطوب الأبيض وأعمدة وسملات خرسانية بقرى سيدي غازي وبولينو كوم اشو وزُهرة وبنطاق مدينة كفر الدوار.

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كما تم إزالة 5 حالات تعدي بمساحة 630 م2 عبارة عن أساسات من الطوب الأحمر والطوب الأبيض وسملات خرسانية برشيد، و5 حالات تعد بمساحة 560 م2 عبارة عن أسوار ومباني بالطوب البلوك بدون سقف بقريتي الإمام مالك والصفا والمروة بوادي النطرون، و4 حالات تعد بمساحة 235 م2 بقرية محلة بشر بشبراخيت، وحالة تعد بمساحة 71 م2 عبارة عن شدات خشبية وأعمدة خرسانية بقرية شابور بكوم حمادة.

ويأتي ذلك في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمتابعة جهود حماية الأراضي الزراعية، وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضى الدولة أو التعدي على الأراضى الزراعية وذلك لتحقيق الأهداف المرجوة اقتصاديًا وتنمويًا والحفاظ على أصول وحقوق الدولة والشعب.

إزالة حالات تعدي بمحافظة البحيرة،فيتو

إزالة حالات تعدي بمحافظة البحيرة،فيتو

إزالة حالات تعدي بمحافظة البحيرة،فيتو

إزالة حالات تعدي بمحافظة البحيرة،فيتو

كما يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة بالمتابعة الميدانية على مدار اليوم لرصد أي محاولات للبناء المخالف أو العشوائي أو التعديات على الأراضى الزراعية والتصدي بكل قوة وحزم لكافة أشكال التعديات للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة وتطبيق القانون وفرض هيبة الدولة مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.