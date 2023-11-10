الجمعة 10 نوفمبر 2023
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سياسة

الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بظهور رأس القديس مارمرقس الإنجيلي

عودة جسد مارمرقس،فيتو
عودة جسد مارمرقس،فيتو

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بتذكار، بعيد ظهور رأس القديس مارمرقس الإنجيلي الرسولي وتكريس كنيسته.

ظل جسد القديس مارمرقس ورأسه معًا في صندوق واحد حتى سنة 64 م، وكان “المقوقس” هو البطريرك الملكي والحاكم المدني في نفس الوقت. فلما خربت واندلعت النيران في عدة كنائس وديارات ومن جملتها كنيسة مارمرقس، حدث أن حاول أحد البحارة أثناء الحريق سرقة رأس القديس مارمرقس، فخبأها سرًا في سفينة..

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 ولما عزم على مغادرة الميناء بجيشه لم تستطع تلك السفينة أن تتحرك رغم الجهود الكبيرة التى تمت لتحريك السفينة، وعندئذ اعترف البحار بجريمته وقام وأحضر الرأس المقدسة، وفي الحال تحركت المركب.

وأرسل عمرو بن العاص طلب رسميا إلى بابا الإسكندرية الشرعي ليستلمها منه، وكان وقت ذاك هو الأنبا بنيامين الـ38، فوجده مختفيًا في الصعيد بسبب مطاردة الملكيين له، فكتب له يستدعيه ويطمئنه، وعندما حضر استقبله وأكرمه إكرامًا عظيمًا، وسلمه الرأس المقدسة كما أعطاه عشرة آلاف دينار لبناء كنيسة عظيمة تليق بصاحب هذا الرأس، كما أمر بتسليمه كنائسه المغتصبة وكان ذلك في 30 بابه سنة 644 م.

سرقة رأس مارمرقس

ظل الرأس في حوزة الكنيسة المرقسية، بينما الجسد في حوزة الملكيين إلى أن تمت سرقته حوالي سنة 828 م، بيد بعض الفرنج من فينسيا الذين احتالوا على القائمين بحراسة الجسد من الروم الملكيين، وخبأوه في السفينة ثم غادروا الميناء قاصدين البندقية. وهناك استقبلهم أهلها بفرح شديد واحتفال مهيب وبنوا له كاتدرائية فخمة في بلدهم، وأودعوه فيها وأطلقوا عليه “الأسد المرقسي” كما اتخذوا أسد رمزًا لهم.

عودة الجسد

وظل الجسد هناك حتى سنة 1968 م، حتى طالب المتنيح قداسة البابا كيرلس السادس بإعادة رفاته بمناسبة مرور تسعة عشر قرنًا على استشهاده. فعاد الكاروز متهللًا بعد غيبة طويلة تقدر بعشرة قرون تقريبًا، وكان البابا الراحل في مقدمة المستقبلين له في المطار.

وحمل البابا الصندوق الذي يحمل رفات القديس على كتفه في بهجة ووقار، وكان قد أعد له كاتدرائية فخمة، بل هي أكبر كاتدرائية في القطر – كاتدرائية القديس مرقس بالعباسية ووضع الجسد المقدس في مقصورة خاصة تحت الهيكل.

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