رئيس جهاز القاهرة الجديدة يشهد اصطفاف معدات شركات صيانة المياه والصرف

تفقد المهندس عبدالرءوف الغيطى رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة اصطفاف مفاجىء لكافة معدات شركات الصيانة (مياه الشرب والصرف الصحي والمياه المعالجة ) العامله بالمدينة وذلك فى حضور مسؤولي الشبكات (مياه الشرب والصرف الصحى ومياه المعالجة ).

وجاء ذلك لإجراء تجربة للمعدات على الطبيعه والتأكد من صلاحيات المعدات وكفائتها وكذا التأكد من (مطابقة الأعداد ) للعقود.

كما تم التنبية من جانب رئيس الجهاز على جميع الشركات بضرورة استكمال الأعداد الناقصة من المعدات والمهمات وتغيير التالف منها على أن يتم تجديد الاصطفاف مرة أخرى بموعد يحدده رئيس الجهاز للتأكد من تنفيذ الملاحظات.

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وشدد اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه اى تقصير يحدث من تجاه الشركات.

وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه تم البدء في تنفيذ مشروع مرافق المنطقة اللوجيستية بمدينة أكتوبر الجديدة، وكذا مشروع تصميم وتنفيذ محطة معالجة الصرف الصناعي بالمدينة، مشيرا إلى قرب الانتهاء من تنفيذ مشروع محطة محولات المنطقة الصناعية جهد (٢٢٠/٢٢/٢٢ ك.ف)، وسعة (٣*١٢٥ م.ف.أ) بقيمة إجمالية تجاوزت ٩٠٠ مليون جنيه.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن الدولة المصرية أنفقت مليارات الجنيهات في مشروعات البنية الأساسية لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار بمختلف المجالات، والارتقاء بمعيشة المواطن، حيث تم العمل من خلال محورين أساسيين هما: تطوير مشروعات البنية الأساسية في العمران القائم بمختلفة أنشطته، ومد وتنفيذ مشروعات للبنية الأساسية في المناطق الجديدة المستهدف تنميتها.

وتفقد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والدكتور صلاح بيومى نائب رئيس الشركة القابضة، والمهندس عادل حسن رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة، مشروع تحسين ورفع كفاءة شبكات الصرف الصحي بمناطق الهضبة العليا والوسطى بمدينة المعراج، لمتابعة نسب تنفيذ خطى الطرد والانحدار للمشروع، فى إطار توجيهات وزير الإسكان والمرافق، بأهمية الانتهاء من المشروع فى أسرع وقت ممكن لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور كل من المهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، والمهندس منصور بدوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة.

وأكد المهندس ممدوح رسلان، أن الشركة تكثف جهودها وتوفر كل المعدات اللازمة لتسابق الزمن للانتهاء من المشروع فى زمن قياسي، والتي تتم بالتزامن مع مشروعات تحويل مرافق مياه الشرب والصرف الصحى بالمنطقة، مضيفا أن الشركة استخدمت أكثر من تكنولوجيا لتناسب طبيعة التربة فى المواقع المختلفة بطول تنفيذ المشروع، والعمل بمعدلات سريعة للانتهاء من المشروع في أسرع وقت لخدمة المواطنين.

وتفقد، رسلان، مكونات المشروع المختلفة، بداية من شارع 9 وحتى نهاية منطقة المقطم، مرورًا بالتقاطع مع محور الشهيد، والأعمال الجاري تنفيذها بمحور شينزو آبى، وتابع الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية فى مواقع العمل.

وأوضح، المهندس عادل حسن، رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة، أن المشروع يتكون من خط الانحدار الرئيسي والمكون من جزئيين حفر مكشوف بطول 4600 متر تقريبا من مواسير بلاستيك بقطر 800 مم وبطول 1100 متر، ومواسير خرسانية بقطر 900 ,1000, 1200مم بطول اجمالي 3500 م تقريبا، والجزء الثاني بالدفع النفقى بإجمالي طول 1800 م، ويبلغ طول خط الطرد من مواسير الزهر المرن بطول 2550 م والبولي ايثيلين عالي الكثافة بقطر 1000مم بطول 2800 تقريبا.