استدعاء صاحب مخزن أخشاب محترق تسبب في مصرع شخص لسماع أقواله

تباشر نيابة شمال الجيزة، التحقيق في مصرع شخص إثر حريق نشب في مخزن أخشاب في الوراق، وكلفت رجال المباحث بسرعة إجراء التحريات، كما أمرت باستدعاء صاحب المخزن لسماع أقواله.

مصرع شخص في حريق مخزن أخشاب بالوراق

وتلقت أجهزة الأمن بالجيزة بلاغا بنشوب حريق هائل داخل مخزن للأخشاب في منطقة الوراق، وعلى الفور تم الدفع بعدد 3 سيارات مطافي إلى مكان البلاغ وتم السيطرة على الحريق.

ونتج عن الحريق مصرع شخص متفحما داخل الحريق واشتعال جميع محتويات المخزن، وانتقل رجال الشرطة إلى مكان البلاغ للوقوف على أسباب اندلاع الحريق، وحرر محضر بالواقعة وتباشر النيابة التحقيقات.

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دور الحماية المدنية في مواجهة الحرائق

ووضعت الإدارة العامة للحماية المدنية مجموعة من الأخطاء التي يرتكبها قاطنو الشقق والعقارات السكنية، تؤدي إلى اندلاع الحرائق، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء في الشقق أو داخل المخازن التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال.

وتشدد الإدارة على عدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدي لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربائي، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل الأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حراري.

وتشير الإدارة إلى أن هناك أخطاء متكررة للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التي تؤدي للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدم الماء فى حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبدال الصابون به.

وحول إجراءات الوقاية من الحرائق فتكون عن طريق: التفتيش والفحص الدوري على أماكن العمل وإذ يعتبر التفتيش بطريقة دورية على مواقع العمل حتى وإن كانت مصممة ضد الحرائق والوقاية منها من أهم الإجراءات الوقائية ضد الحرائق.

ووضع نظام أمان بالمبنى وذلك كتركيب عدد من طفايات الحريق بأكثر من مكان بالمبنى، ووضع إرشادات للسلامة الأمنية والالتزام بها للحد من خطر نشوب الحرائق.

ويتم تركيب نظام الإنذار الأتوماتيكي أو التلقائي في المباني، وتستخدم أنظمة الإنذار الأتوماتيكية في الأماكن والقاعات التي تتزايد احتمالات حدوث الحرائق بها وما قد تنجم عنه من خسائر.

وتعمل أجهزة الإنذار الأتوماتيكية حال وقوع حريق على اختصار الفترة الزمنية الواقعة بين لحظة وقوع الحريق ولحظة اكتشافه ما يفسح المجال أمام سرعة التدخل وفعالية عمليات المكافحة والسيطرة على الحريق وبالتالي تقليل حجم الخسائر الناجمة عنه.