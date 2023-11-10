الجمعة 10 نوفمبر 2023
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محافظات

رياضة الدقهلية تطلق الحملة القومية للتبرع بالدم تضامنا مع أهالي غزة

حملات تبرع بالدم،
حملات تبرع بالدم، فيتو

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية "الإدارة العامة للشباب" فعاليات الحملة القومية للتبرع بالدم، اليوم الجمعة  تضامنا مع الشعب الفلسطيني الشقيق فى قطاع غزة، تحت شعار "تضامنًا مع غزة" بمركز شباب ميت طريف التابع لإدارة شباب دكرنس.

تزامنًا مع انطلاق فعاليات الحملة القومية للتبرع بالدم على مستوى الجمهورية، والتي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة، وشهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، انطلاقها عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور بحضور اللواء عبد الرحمن شلش رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والدكتور محمد عبد القادر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب، والهيئات الشبابية ولفيف من قيادات وزراة الشباب والرياضة.

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وتوافد العديد من الشباب أعضاء الجمعية العمومية بمركز شباب ميت طريف، وشباب قرية ميت طريف بدكرنس، والمواطنين للتبرع بالدم لصالح الأشقاء في فلسطين مؤكدين تضامن شباب مصر مع غزة، بحضور علي حامد منسق المشروع بالإدارة العامة للشباب بالمديرية، ورباب حمدى المدير التنفيذي بمركز شباب ميت طريف، وأبو الحسن أحمد خليل رئيس مجلس الإدارة، ودعاء سمير محمد منسق مجلس القبائل والعائلات المصرية.

وتضمنت فعاليات اليوم، تواجد الفرق الطبية من المركز الإقليمي لنقل الدم بالمنصورة، لتلقي التبرعات بالدم، والمكونة من الشحات خالد الشحات فني إحصاء، وطاقم التمريض محمود أحمد البيلي، وايمان مصطفي عبد العزيز، وهبة محمد إبراهيم، والدكتور علي زين العابدين، ومحمود محمد سعد ممرض عام بالمركز الإقليمي لنقل الدم بالمنصورة، حيث يتم تسجيل المتبرعين بمنظومة خدمات نقل الدم القومية بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والاطمئنان على الحالة الصحية للمتبرعين قبل التبرع، ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، ولتخفيف حدة أحداث العنف التي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين لإخواننا في فلسطين.

أكدت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، أن مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، تنفذ الحملة القومية للتبرع بالدم بمركز شباب ميت طريف، إيمانا منها وتضامنا مع أشقائنا فى فلسطين عامة وفي قطاع غزة على وجه الخصوص، ووقوفا خلف القيادة السياسية الحكيمة بقيادة  الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويأتي ذلك من منطلق المسئولية المجتمعية لوزارة الشباب والرياضة والدور المجتمعي لمراكز الشباب.

جدير بالذكر، أن الحملة تساهم في علاج الجرحى والمصابين، بقطاع غزة برعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبالتعاون مع مجلس القبائل العربية، ودعم الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وإشراف الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، وطارق دهب مدير عام الإدارة العامة للشباب، ومتابعة وتنفيذ مجدي عبد السلام مدير عام إدارة شباب دكرنس.

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اشرف صبحي وزير الشباب الادارة المركزية لمراكز الشباب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الشباب والرياضة بالدقهلية رئيس الادارة المركزية لمراكز الشباب فيديو كونفرانس مجلس القبائل والعائلات المصرية وزراة الشباب والرياضة

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