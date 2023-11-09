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رياضة

ريال مدريد يعلن تجديد عقد لاعب جديد ضمن خطة الحفاظ على المواهب

ريال مدريد، فيتو
ريال مدريد، فيتو

أعلن نادي ريال مدريد رسميا، تجديد عقد لاعب الوسط الأوروجوياني فيدي فالفيردي حتى موسم 2029 المقبل.

 

خطة ريال مدريد للحفاظ على نجومه الشباب

ويعد فيدي فالفيردي رابع المواهب التي يعلن ريال مدريد تجديد تعاقدها في الأسابيع الأخيرة، ضمن خطة الحفاظ على نجومه الشباب حيث بدأت بتجديد تعاقد البرازيلي فينيسيوس جونيور، ثم البرازيلي رودريجو ومن بعده الفرنسي إدواردو كامافينجا وأخيرا فالفيردي.

ريال مدريد يعلن تجديد عقد فالفيردي، فيتو 

ويلعب فالفيردي بشكل أساسي مع ريال مدريد حيث خاض 16 مباراة هذا الموسم سجل خلالهم هدفا وصنع 3.

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ويبلغ فالفيردي 25 عاما في مونتيفيديو، لينضم إلى ناشئي نادي بينارول في العام 2008، وفي 2015 لعب رفقة دييجو فورلان في بنيارول وحصدا سويا لقب الدوري الأوروجوياني، ثم انضم بعدها بعام إلى صفوف فريق الشباب في ريال مدريد قبل أن يتم تصعيده قبل 4 سنوات للفريق الأول.

 

من ناحية أخرى، يواجه ريال مدريد صعوبات كبيرة في ضم الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن ريال مدريد يستبعد أن يتعاقد مع مبابي في الصيف المقبل بسبب راتبه الكبير والذي لا يتناسب مع الخطة الاستراتيجية المستقبلية لرئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز.

وأضافت أن مبابي يريد الاحتفاظ براتبه مع باريس وهذا يعني وجود اختلافات هائلة في الراتب مع الفريق الملكي المتوقع الحصول عليه، وهو مادفع ريال مدريد للتوجه نحو صفقة جديدة لتدعيم الجانب الهجومي.

ويسعى ريال مدريد للتفاوض على ضم جمال موسيالا، لاعب بايرن ميونخ الألماني، حيث أكدت الصحيفة أن بايرن ميونخ تواصل بالفعل مع موسيالا من أجل تجديد تعاقده مع الفريق لأنه مدرك حجم الخطر الذي سيواجهه إذا قرر ريال مدريد التعاقد معه بالأخص أنه سيدخل العام الأخير في عقده.

من ناحية أخرى، علق كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، على أزمة حارس مرمى فريقه جيانلويجي دوناروما مع جماهير ميلان، واستقبالهم للحارس بالنقود المزيفة خلال مباراة الفريقين في دوري أبطال أوروبا.

وعلق كيليان مبابي على الواقعة في تصريحات نقلتها إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية قائلا: "أعتقد أن ما فعلوه كان أكثر من اللازم، لكن هذه هي كرة القدم الحديثة اليوم، الجماهير تفعل ما تريد، لا يمكننا أن نخبرهم بما يجب عليهم فعله، لقد حاولنا حمايته بقدر الإمكان".

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