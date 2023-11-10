الجمعة 10 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

حورية فرغلي تخضع لعملية جراحية جديدة في الأنف

حورية فرغلي، فيتو
حورية فرغلي، فيتو

خضعت الفنانة حورية فرغلي لعملية جراحية جديدة في أنفها، بعد إجرائها العديد من العمليات الجراحية التجميلية في الأنف إثر سقوطها من أعلى الحصان قبل بضعة سنوات أدى إلى كسر في أنفها.

في هذا السياق، نشرت حورية فرغلي صورة لها في وضع صحي مرهق ومنهك، عبر حسابها الشخصي على إنستجرام، وعلقت قائلةً: هكذا أنا.. أصبر في أشد أوجاعي أصمت وفي داخلي ألف وجه لا أشكو لأحد، الكتمان هو رفيقي للأبد، يارب ما يكتب لحد الوجع يارب، آخر عملية اللهم لك الحمد، أصعب وجع إنك تكون لوحدك في الوجع.

Advertisements

أجرت حورية فرغلي العديد من العمليات الجراحية، منها 27 عملية في منطقة الأنف، وسافرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية لإجراء 4 عمليات منها.

على الجانب الأخر، عبرت الفنانة حورية فرغلي عن سعادتها البالغة وذلك بعد تعاقدها على فيلم سينمائي جديد يحمل اسم “ديجافو”.

حورية فرغلي

وقالت حورية فرغلي عبر فيديو نشرته على صفحتها بموقع الصور الشهير"انستجرام": "النهاردة طالعة مخصوص علشان أقولكم خبر".

وأضافت “هو أحلى خبر بقالي كتير ما انبسطش زي النهاردة الحمد لله أنا لسه ماضية فيلم اسمه ديجافو مع المخرج عيد العربي، والمنتج أيمن فهمي، ودول إسكندرانية بلدياتي". 

وتابعت "يمكن تستغربوا اشمعنا دلوقتي اشتغلت سينما، بصراحة كان معروض عليا حاجات كتير بس ملقيتش أي حاجة جديدة، أنا عملت شخصيات كتيرة وقصص كتيرة، بس معملتش الدور ده قبل كده وهو من أصعب الأدوار اللي هعملها في حياتي".

حورية فرغلي تدعم الشعب الفلسطيني

وقد حرصت الفنانة حورية فرغلي، على دعم الشعب الفلسطيني، والتي أعربت عن حزنها الكبير لسقوط ضحايا من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وفي هذا السياق، نشرت "حورية" مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي Instgram وعلقت قائلة: "أنا بعمل الفيديو ده تضامنًا مع شعبنا الحبيب فلسطين وقلبي كله حزن وبيتقطع من اللي بشوفه ويا رب فك كربهم وانصر أهلنا في فلسطين".

وأضافت: "الأطفال اللي بتروح دي مش ذنبهم حاجة والناس مش ذنبها حاجة اللي بيروحوا ضحايا من غير ما تعمل أي حاجة، معقولة الناس تروح ضحايا حد عمل حاجة غلط هم ذنبهم ايه؟، الناس دي بتموت وتتباد كلها وبتحاسبوا شعب عشان فئة غلطت حرام الناس اللي بتموت دي يا جماعة".

وتابعت: "ليس لي دخل في السياسة ولا عمري تحدثت فيها، ولكن يجب علي أن أقول كلامي. لابد من تحرك من جامعة الدول العربية، بصراحة نحن حزينون وعند رؤيتي أي فيديو، قلبي ينقبض من الحزن".

واختتمت حورية فرغلي باكية: "أنا حزينة جدًا جدًا وبشوف الفيديوهات بتقطع ومبقدرش أكملها بس لازم يكون فيه حل ولازم الناس اللي تقدر تحل تحل".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الفنانة حورية فرغلي المتحدة الامريكية الولايات المتحده الامريكيه الولايات المتحدة الولايات المتحدة الامريكي حورية فرغلي

مواد متعلقة

حورية فرغلي لجمهورها: طالعة أقولكم أحلى خبر

حورية فرغلي تنهار من البكاء بسبب غزة وتوجه رسالة لجامعة الدول العربية

الأكثر قراءة

تفاصيل صادمة عن الحالة النفسية لـ محمد سلام بعد رؤية فيديو بيومي فؤاد

بزيادة تصل لـ 35 جنيهًا عن السعر الرسمي، تعرف على أسعار السجائر في الأسواق

العربية: توافق على صفقة تبادل أسرى بين حماس والاحتلال

3 صور ترصد توديع الرئيس السيسي لأمير قطر

ننشر جدول مباريات الأهلي في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

أخبار الأهلي، الفريق يطير إلى الغردقة لمواجهة الجونة وبيرسي تاو يقود التشكيل المتوقع للقاء

حنان مطاوع توجه رسالة لجمهورها بعد عرض حلقتها مع الإعلامية منى الشاذلي

أسعار الذهب اليوم الجمعة، آخر تحديث

Advertisements

منوعات

المزيد

دراسة علمية: السلاحف العملاقة بالانقراض بسبب البلاستيك

مليون شخص طلبوا مرافقته، الملياردير الياباني يقرر تأجيل رحلته حول القمر

ركبت أعلى موجة، فدخلت موسوعة "جينيس"

شاب يخترع كافيه متكامل على دراجة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في السوق اليوم الجمعة 10-11-2023

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الجمعة 10-11-2023

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المصري الجمعة 10-11-2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 10-11-2023 في مصر

المزيد

انفوجراف

جدول مواعيد إصدار أفلام عالم مارڤل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

10 فضائل قراءة المعوذتين صباحا ومساء ومواطن قراءتها الواردة عن النبي

تفسير حلم أكل اللحم في المنام وعلاقته بالضيق والمرض وقطع الرحم

هل الأحاديث الواردة في فضل سورة يس صحيحة

المزيد
الجريدة الرسمية