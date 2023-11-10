الجمعة 10 نوفمبر 2023
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محافظات

وكيل صحة الوادي الجديد يحيل الفرق الطبية لمبادرة 100 يوم صحة للتحقيق (صور)

وكيل صحة الوادي الجديد،
وكيل صحة الوادي الجديد، ڤيتو

أحال الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد، الفرق الطبية لمبادرة 100 يوم صحة بقري الجديدة وقرية تنيدة إلى التحقيق، وذلك لعدم تواجدهم بمقر عملهم أثناء مروره المفاجئ على عدد من الوحدات الصحية بمركز ومدينة بلاط، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان بتكثيف المرور على جميع المنشآت الصحية. 

 وأشاد وكيل الوزارة بالانتظام في العمل بالوحدات الصحية الأخرى، بوحدات المعصرة والهنداو والعوينة والقلمون. ووحدات البشندى وبلاط ومستشفى بلاط المركزي.

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هذا فيما أجرى الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد ترافقه الدكتورة مدير إدارة التمريض، جولة تفقدية، لمتابعة العمل بمركز الداخلة بوحدات (المعصرة الصحية؛ الهنداو الصحية؛ الموشية الصحية؛ القلمون الصحية والجديدة الصحية). وتابع وكيل صحة الوادي الجديد، الانضباط الإداري والتزام الفريق الطبى ومدى توافر الأدوية والمستلزمات والأمصال واللقاحات والأكسجين ومدى تطبيق معايير مكافحة العدوى والجودة ومستوى نظافة الوحدة والتوجيه بتكليف الإداريين بتأمين الوحدات ومتابعة عمل فرق مبادرة ١٠٠ يوم صحة، مشيدًا بانتظام العمل بوحدات المعصرة والهنداو والعوينة والقلمون. 

كما تفقد محروس، العمل بمركز بلاط بوحدات (تنيدة الصحية؛ البشندى الصحية بلاط الصحية ومستشفى بلاط المركزى)، حيث تابع الإنضباط الإدارى والتزام الفريق الطبي ومدى توافر الأدوية والمستلزمات والأمصال واللقاحات الأكسجين ومدى تطبيق معايير مكافحة العدوى والجودة ومستوى نظافة الوحدة والتوجيه بتكليف الإداريين بتأمين الوحدة والمرور على فرق العمل بمبادرة ١٠٠ يوم صحة، مشيدًا بانتظام العمل بوحدات البشندى وبلاط ومستشفى بلاط المركزى.

 وشدد وكيل الوزارة على ضرورة استمرار حملات التفتيش المفاجئة على المنشآت الصحية بالمحافظة، وذلك للتأكد من انتظام العمل ووجود الأطباء والتمريض لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين. 

 

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