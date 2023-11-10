الجمعة 10 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

رياضة البحيرة تعقد ندوة عن "شعب الإيمان" بمركز شباب دمنهور (صور)

ندوة بعنوان شعب الإيمان
ندوة بعنوان شعب الإيمان بمركز شباب دمنهور، فيتو

عقدت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة البحيرة - إدارة البرلمان والتعليم المدني، ندوة دينية بعنوان "شعب الإيمان" في مركز شباب زاوية غزال إدارة دمنهور وذلك بالتعاون بين مديرية الأوقاف بالبحيرة وقام بتقديم الندوة الشيخ محمد حبيب.

رياضة البحيرة تنفذ ندوة بعنوان شعب الإيمان بمركز شباب دمنهور، فيتو
رياضة البحيرة تنفذ ندوة بعنوان شعب الإيمان بمركز شباب دمنهور، فيتو

كما حضر الندوة عدد كبير من الشباب، حيث تم توفير منصة للتواصل والحوار البناء حول الموضوع المطروح، وتضمنت المحاضرة تسليط الضوء على أهمية الإيمان في الحياة الدينية للمسلمين وكيفية تعزيزه وتطويره.

Advertisements

تناول الشيخ محمد حبيب في محاضرته عدة جوانب من شعب الإيمان، مثل الإخلاص والثقة في الله، والتفكُّر والتدبر في آيات الله، والتسامح والتعامل الحسن مع الآخرين، والاجتناب عن المعاصي والذنوب، كما تم تسليط الضوء على أهمية الإيمان القوي والصادق في بناء شخصية المسلم وتوجيه سلوكه وأفعاله نحو الخير والإحسان.

رياضة البحيرة تنفذ ندوة بعنوان شعب الإيمان بمركز شباب دمنهور، فيتو

وتهدف الندوة إلى تعزيز الوعي الديني والأخلاقي لدى الشباب والمواطنين، وتعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي في المجتمع، تأتي هذه الندوة ضمن سلسلة فعاليات وبرامج تثقيفية تنظمها الجهات المعنية بالتعاون لتعزيز الوعي الديني والأخلاقي لدى المجتمع، وتعزيز القيم الإسلامية والاجتماعية الإيجابية بين الشباب.

والجدير بالذكر أن جميع الفعاليات والأنشطة التي تنفذها المديرية تأتي تحت رعاية وتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، وابراهيم خضر مدير عام مديرية الشباب والرياضة.

txt

متابعة مستمرة لـ آخر تطورات مشروع حياة كريمة بحوش عيسى في البحيرة (صور)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

البحيرة رياضة البحيرة دمنهور ندوة مديرية الشباب بالبحيرة

مواد متعلقة

محافظة البحيرة تطلق قافلتين سكانية وطبية (صور)

مبادرة شباب بهوية وطنية تجوب مراكز شباب محافظة البحيرة (صور)

سكرتير عام محافظة البحيرة يتفقد مصنع تعبئة الغاز بكفر الدوار

محافظة البحيرة تشارك في المهرجان الدولي السابع للتمور المصرية

الأكثر قراءة

كيد نسائهم عابر للقارات، إسرائيليتان تهينان وتستفزان عائلة فلسطينية في جنوب أفريقيا (فيديو)

أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 10-11-2023 في الأسواق

الفرق بين قشرة الرأس والصدفية، وعلاج كل منها

اليوم، عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل مارفل LOKI

زي النهاردة، مولد القرطبي العالم المسلم واللغوي والأديب الأندلسي

بضربة سودانية، اختراق برنامج "تشات جي بي تي" لتحيزه لإسرائيل

هدى رمزي، قصة حلم شقراء السينما الذي تبخر على يد نجلاء فتحي، وحكاية 6 أزواج في حياتها

بعد مماطلة إسرائيل، إجلاء الدفعة الأولى من الروس عن قطاع غزة اليوم الجمعة

Advertisements

منوعات

المزيد

لا يستطيع ارتداء القميص بمفرده.. الرئيس الأمريكي يتعرض لموقف محرج (فيديو)

رئاسة قمة المناخ COP28 تمنع البلاستيك أحادي الاستخدام في موقع المؤتمر

بـ 55 عملا فنيا، "فنون جميلة أسيوط" تنظم معرضًا بعنوان "افتراضات جدارية"

دروجبا يشارك في المعرض الإفريقي للتجارة البينية بالقاهرة (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 10-11-2023 في الأسواق

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الجمعة 10-11-2023 في السوق المحلي

أسعار الحديد اليوم الجمعة 10-11-2023 في الأسواق

توقعات بانخفاض معدل التضخم لشهر أكتوبر وخبير اقتصادي يشكك ويكشف تبريراته

المزيد

انفوجراف

فوائد القهوة الخضراء، تنقص الوزن وتحافظ على القلب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 10 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 10 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 10 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية