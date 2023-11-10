رياضة البحيرة تعقد ندوة عن "شعب الإيمان" بمركز شباب دمنهور (صور)

عقدت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة البحيرة - إدارة البرلمان والتعليم المدني، ندوة دينية بعنوان "شعب الإيمان" في مركز شباب زاوية غزال إدارة دمنهور وذلك بالتعاون بين مديرية الأوقاف بالبحيرة وقام بتقديم الندوة الشيخ محمد حبيب.

رياضة البحيرة تنفذ ندوة بعنوان شعب الإيمان بمركز شباب دمنهور، فيتو

رياضة البحيرة تنفذ ندوة بعنوان شعب الإيمان بمركز شباب دمنهور، فيتو

كما حضر الندوة عدد كبير من الشباب، حيث تم توفير منصة للتواصل والحوار البناء حول الموضوع المطروح، وتضمنت المحاضرة تسليط الضوء على أهمية الإيمان في الحياة الدينية للمسلمين وكيفية تعزيزه وتطويره.

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تناول الشيخ محمد حبيب في محاضرته عدة جوانب من شعب الإيمان، مثل الإخلاص والثقة في الله، والتفكُّر والتدبر في آيات الله، والتسامح والتعامل الحسن مع الآخرين، والاجتناب عن المعاصي والذنوب، كما تم تسليط الضوء على أهمية الإيمان القوي والصادق في بناء شخصية المسلم وتوجيه سلوكه وأفعاله نحو الخير والإحسان.

رياضة البحيرة تنفذ ندوة بعنوان شعب الإيمان بمركز شباب دمنهور، فيتو

وتهدف الندوة إلى تعزيز الوعي الديني والأخلاقي لدى الشباب والمواطنين، وتعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي في المجتمع، تأتي هذه الندوة ضمن سلسلة فعاليات وبرامج تثقيفية تنظمها الجهات المعنية بالتعاون لتعزيز الوعي الديني والأخلاقي لدى المجتمع، وتعزيز القيم الإسلامية والاجتماعية الإيجابية بين الشباب.

والجدير بالذكر أن جميع الفعاليات والأنشطة التي تنفذها المديرية تأتي تحت رعاية وتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، وابراهيم خضر مدير عام مديرية الشباب والرياضة.