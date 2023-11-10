تفاصيل قرض إنجاز للمشروعات الصغيرة في بنك القاهرة

يقدم بنك القاهرة قرضا جديدا للعملاء تحت مسمى إنجاز يخص تمويل المشروعات الصغيرة وفق شروط ومميزات عديدة وضعها البنك.

الأنشطة المستهدفة من قرض إنجاز

وتضم القائمة كل أنواع الأنشطة الصناعية، الخدمية والتجارية فيما عدا نشاط المقاولات والسياحة وكذا الأنشطة الخاصة بالمراحل الأولية للزراعة.

شروط قرض انجاز

وتشمل محددات المنتج وشروط الحصول عليه ما يلي:

قرض متوسط الأجل

قيمة التمويل

- بحد أدنى 300 ألف جنيه مصري وبحد أقصى 500 ألف جنيه مصري في حالة المنح الجديد.

- يمكن زيادة التسهيل حتى 1 مليون جنيه مصري في حالة انتظام العميل بالسداد وذلك بعد مرور عام من التفعيل عند عرض موقف التسهيلات للعميل.

مدة القرض

36 شهر بخلاف فترة السماح) 30 يوم من تاريخ التفعيل وإتاحة القرض (– تصل إلى 5 سنوات في حالة الزيادة تحسب من تاريخ أول تفعيل للمنح الأساسي شاملة فترات الإتاحة.

مدة الصرف القرض: 7 أيام عمل

أسعار العائد والعمولات

5% لعملاء مبادرة البنك المركزي (حال توافر شروطها للعملاء المستهدفين).

حال عدم انطباق شروط مبادرة البنك المركزي سيتم تطبيق معدل كوريدور إقراض+5.75% او 6.75% (بناءً على تقييم العميل).

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ومن جانب آخر، يقدم بنك القاهرة خدمة المحفظة لعملائه من خلال القاهرة كاش.

وفي السطور التالية نرصد أبرز 5 معلومات عن تطبيق القاهرة كاش.

تفاصيل محفظة القاهرة كاش

1-يكون البنك مسئولًا عن إدارة هذه المحفظة.

2-تعمل الخدمة على جميع شبكات المحمول الموجودة في مصر.

3-هذه الخدمة مقدمة بالتعاون بين بنك القاهرة ومؤسسة ماستركارد العالمية وشركة بنوك مصر.

4-يمكن فتح أكثر من حساب للهاتف المحمول بحد أقصى ثلاثة حسابات للرقم القومي الواحد على مستوى كافة البنوك التي تقدم الخدمة في مصر.

5-في حالة محاولة فتح أكثر من ثلاث حسابات يتم الرفض آليًّا من نظام التشغيل.

هذه الخدمة متاحة للأفراد الطبيعيين حاملي الجنسية المصرية فقط سواء كان عميل بنك أو عميل شباك على أن يتم فتح حساب جديد له(بداية من سن 16 سنة) ثم التوجه الي اقرب فرع للاشتراك في الخدمه, كما يمكن لعملاء بنك القاهرة حاملي بطاقات (ميزة ومستركارد) للخصم المباشر الاشتراك ذاتيا عن طريق التطبيق"

وحول كيفية الاشتراك فى الخدمه لغير عملاء بنك القاهرة فإنه يمكنهم الاشتراك فقط من خلال فروع البنك حيث تتم زيارة أي فرع من فروع بنك القاهرة.

وتشمل قائمة الخطوات الاشتراك في المحفظة مايلي:

1- يتم ملء طلب الإشتراك في الخدمة والتوقيع على الشروط والأحكام.

2- عند ملء استمارة الاشتراك بفرع البنك يمكنك إضافة وربط جميع بطاقات بنك القاهرة (ميزة وماستركارد) بحد أقصى 2 بطاقة.

3- سيقوم موظف البنك بتسجيل بياناتك على النظام.

4- سوف يستقبل العملاء رسالة على هاتفهم المحمول يحتوي على رابط التطبيق لتحميل تطبيق "قاهرة كاش" على هاتفهم المحمول من أي من المتاجر المتاحة Google Play أو Huawei AppGallery أو Apple Store.