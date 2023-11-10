ولي العهد السعودي يعلن عن مبادرة إنمائية في إفريقيا بقيمة مليار دولار (فيديو)

أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم الجمعة عن مبادرة مليارية لإفريقيا.

ولفت الأمير محمد بن سلمان خلال القمة الإفريقية السعودية التي تستضيفها العاصمة الرياض إلى إطلاق مبادرة الملك سلمان الإنمائية في إفريقيا وذلك عبر تدشين مشروعات إنمائية في دول القارة بقيمة تتجاوز مليار دولار على مدى 10 أعوام.

انطلاق القمة السعودية الإفريقية بالرياض

وانطلقت اليوم الجمعة، أعمال القمة السعودية الإفريقية بالرياض تحت عنوان "شراكة مثمرة" بمشاركة قادة وزعماء إفريقيا، وفد مصري رفيع المستوى يرأسه وزير الخارجية سامح شكري.

وكان قد دعا ولي العهد السعودي اليوم الجمعة إلى وقف الحرب في غزة.

ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة

وقال خلال القمة الإفريقية السعودية ندين ما يشهده قطاع غزة من اعتداء عسكري واستهداف المدنيين واستمرار انتهاكات سلطة الاحتلال الإسرائيلية للقانون الدولي والإنساني.

وأضاف نؤكد ضرورة وقف هذه الحرب والتهجير القسري.

ولفت إلى أن المملكة والدول الإفريقية تدعم جميع الجهود الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

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