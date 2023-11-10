الجمعة 10 نوفمبر 2023
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حوادث

حبس مالك ورشة استغلها في تصنيع الأسلحة النارية بالبدرشين

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

أمرت نيابة الجيزة بحبس مالك ورشة خراطة لقيامه بتحويل ورشته لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية في البدرشين، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات أن المتهم مالك ورشة خراطة، قام بإدارة ورشته لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والاتجار بها متخذا من دائرة المركز وكرا لمزاولة أعماله الإجرامية.

القبض على مالك ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية

وكانت معلومات وردت إلى قسم شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة مفادها قيام مالك ورشة خراطة، بإدارة ورشته لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والاتجار بها متخذًا من دائرة المركز وكرًا لمزاولة أعماله الإجرامية.

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وبعد التأكد من صحة المعلومات، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة تم استهداف الورشة وأمكن ضبط المتهم وبحوزته "4 طبنجات معدلة، 4 خزائن طبنجة، 4 فرد محلى، عدد من الطلقات، كمية من أجزاء وأدوات التصنيع"، وتم اقتياده إلي ديوان المركز.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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قسم شرطة البدرشين البدرشين نيابة الجيزة أمن الجيزة

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