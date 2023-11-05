مايكل كيتون في محادثات مع مارفل للعودة لشخصية The Vulture

استديوهات مارفل ، كشفت تقارير صحفية، أن استديوهات مارفل، تجري محادثات جدية، مع الممثل "مايكل كيتون"، للعودة لأداء شخصية TheVulture، مرة أخرى، خلال أحداث الجزء الرابع من فيلم SpiderMan.

التفاصيل الكاملة لمسلسل مارفل المثير للجدل Echo

في سياق متصل، صدمت شركة مارفل للأبطال الخارقيين، جمهورها، بالتريلر التي طرحته منذ ساعات، لأحدث أعمالها مسلسل Echo، بسبب تضمنه العديد من المشاهد الدموية، والمثيرة للاشمئزاز.

وتضمن التريلر الذي وصلت مدته لـ دقيقة و٥٥ ثانية، علي عدد من المشاهد القتالية الدموية، هو ما يحضر جمهور مارفل، لمشاهدة مسلسل قد يكون الأكثر وحشية، ودموية، حتى الآن في عالم مارفل السينمائي.

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ومسلسل Echo، هو أول مسلسل من عالم مارفل السينمائي مصنف TV-MA، بسبب ما يحتويه من عنف ودماء، ومن المقرر أن يتم عرض جميع الحلقات لأول مرة، حصريا على شبكة ديزني بلس، بتاريخ 10 يناير 2024.

ويقوم الممثل فينسينت، بدور كينق بن من مسلسل مارفل Echo، ويشاركة في البطولة كلا من ألاكوا كوكس، زان مكلارنون.

فيما تحدث المخرج والمنتج التنفيذي سيدني فريلاند، في تصريحات صحفية، كيف أعطت له استديوهات مارفل الحرية في صناعة المسلسل، قائلا: شعرت بالحماية، والتمكين المطلقين، مسلسل Echo، هو أول مسلسل لبطل خارق، على الإطلاق يركز على شخصية صماء وأمريكية أصلية، وهي مايا لوبيز (ألاكوا كوكس)، التي ظهرت لأول مرة في مسلسل “هوكي” عام 2021.

وأوضح سيدني، خلال تصريحاته، أن جودة التمثيل، كانت مهمًا للغاية بالنسبة له، ولجميع أفراد الطاقم، مشيرا إلي أنه تم بذل المزيد من الجهود، لضمان خروج المسلسل علي الشاشة بمستوى عالٍ.

استقالات موظفي المؤثرات البصرية في مارفل

في سياق متصل كشفت تقارير صحفية عن استقالات جماعية لموظفي المؤثرات البصرية في عالم مارفل، ما يفسر عدم جودتها في أعمالهم الأخيرة.

وذكرت التقارير أن مختصين المؤثرات البصرية، قرروا ترك العمل مع أي مشروع يخص عالم Marvel السينمائي، لعدة أسباب منها لسوء المعاملة، وضغط العمل، وقلة الرواتب، وهي العوامل التي سببت لهم ضغط نفسي ومشاكل في المنتج النهائي للعمل.

مارفل ودعم المثليين

واصدرت استوديوهات مارفل الأمريكية بيانًا رسميًّا تؤكد فيه على دعمها لمجتمع المثليين بأعمالها، وذلك كنوع من الاحتجاج على الرقابة في الدول العربية والصين، وروسيا، وماليزيا.

وأكدت شركة الإنتاج مارفل إدانتها بشدة جميع القوانين التي تنتهك حقوق الإنسان الأساسية لمجتمع (الميم)، وقالت إنها تتعهد بمواصلة دعمهم من خلال أعمالها الفنية.