الجمعة 10 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

رسميًا، هيثم شعبان مدربا لـ الداخلية

هيثم شعبان، فيتو
هيثم شعبان، فيتو

أتم نادي الداخلية اتفاقه مع هيثم شعبان لتولي تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة ويحتل الداخلية المركز 16 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 4 نقاط.

قد تكون صورة ‏‏٣‏ أشخاص‏

ويقود هيثم شعبان المدير الفني الجديد لنادي الداخلية مران الفريق اليوم الجمعة بعد الاتفاق على كافة التفاصيل.

وسبق لهيثم شعبان تولي تدريب سيراميكا كليوباترا الذي قاده للتأهل للدوري، قبل أن ينتقل لخوض تجربة جديدة مع بتروجت.

عقد هيثم شعبان مع الداخلية ممتد حتى نهاية الموسم الجاري" وبدأ الداخلية منافسات الموسم الحالي تحت قيادة ميمي عبد الرازق الذي رحل عن منصبه بعد الخسارة من سيراميكا كليوباترا.

Advertisements

مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم الجمعة، مباريات هامة في الدوري السعودي والدوريات الأوروبية ولعل أبرزها الهلال ضد التعاون والاتحاد ضد أبها وجاءت مواعيدها..

 

الدوري السعودي 

الهلال ضد التعاون   5:00 مساء

اتحاد جدة ضد أبها    8:00 مساء

الدوري الاسباني 

أتلتيك بلباو ضد سيلتا فيجو   10:00 مساء

الدوري الايطالي 

ساسولو ضد ساليرنيتانا    7:30 مساء

جنوي ضد هيلارس فيرونا   9:45 مساء

الدوري الألماني 

مونشنجلادباخ ضد فولفسبورج  9:30 مساء

الدوري الفرنسي 

مونبيليه ضد نيس    10:00 مساء

الدوري المغربي 

المغرب الفاسي ضد الاتحاد التوركي   5:00 مساء

 

المغرب التطواني ضد مولودية وجدة  7:15 مساء

الدوري التركي 

طرابزون سبور ضد قونيا سبور   7:00 مساء

أنقرة جوتشو ضد انطاليا سبور    7:00 مساء

 

الدوري البرتغالي 

إستوريل ضد كازا بيا   10:15 مساء

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الداخلية اختبارات نادي الداخلية إنبي ضد الداخلية تصريحات هيثم شعبان اخبار الرياضة اليوم

مواد متعلقة

مران الأهلي الأخير قبل السفر للغردقة لمواجهة الجونة (صور)

صحيفة: بيدري جاهز للمشاركة أساسيًا أمام ألافيس

الأكثر قراءة

تفاصيل صادمة عن الحالة النفسية لـ محمد سلام بعد رؤية فيديو بيومي فؤاد

الفيفا يعلن إلغاء مباراة المغرب ضد إريتريا في تصفيات كأس العالم

أكرم توفيق يغيب عن مران الأهلي الأخير قبل مواجهة الجونة

دولة أوروبية جديدة تدعو العالم إلى مقاطعة إسرائيل وفرض عقوبات على نتنياهو

كل ما تريد معرفته عن والتر ماتزاري مدرب الزمالك المحتمل

تباين أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم الجمعة 10 نوفمبر 2023

مليون شخص طلبوا مرافقته، الملياردير الياباني يقرر تأجيل رحلته حول القمر

أمير قطر يغادر القاهرة والسيسي في مقدمة مودعيه

Advertisements

منوعات

المزيد

مليون شخص طلبوا مرافقته، الملياردير الياباني يقرر تأجيل رحلته حول القمر

ركبت أعلى موجة، فدخلت موسوعة "جينيس"

شاب يخترع كافيه متكامل على دراجة (فيديو)

مذكرة تفاهم لنقل رواد فضاء أوربيين إلى محطة "ستارلاب" بعد 2030

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في السوق اليوم الجمعة 10-11-2023

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الجمعة 10-11-2023

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المصري الجمعة 10-11-2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 10-11-2023 في مصر

المزيد

انفوجراف

بالأرقام، أنشيلوتي أكثر مدرب تحقيقا للفوز في دوري أبطال أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم أكل اللحم في المنام وعلاقته بالضيق والمرض وقطع الرحم

هل الأحاديث الواردة في فضل سورة يس صحيحة

الإفتاء توضح حكم قراءة سورة السجدة في صلاة فجر الجمعة

المزيد
الجريدة الرسمية