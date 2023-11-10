رسميًا، هيثم شعبان مدربا لـ الداخلية

أتم نادي الداخلية اتفاقه مع هيثم شعبان لتولي تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة ويحتل الداخلية المركز 16 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 4 نقاط.

ويقود هيثم شعبان المدير الفني الجديد لنادي الداخلية مران الفريق اليوم الجمعة بعد الاتفاق على كافة التفاصيل.

وسبق لهيثم شعبان تولي تدريب سيراميكا كليوباترا الذي قاده للتأهل للدوري، قبل أن ينتقل لخوض تجربة جديدة مع بتروجت.

عقد هيثم شعبان مع الداخلية ممتد حتى نهاية الموسم الجاري" وبدأ الداخلية منافسات الموسم الحالي تحت قيادة ميمي عبد الرازق الذي رحل عن منصبه بعد الخسارة من سيراميكا كليوباترا.

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مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم الجمعة، مباريات هامة في الدوري السعودي والدوريات الأوروبية ولعل أبرزها الهلال ضد التعاون والاتحاد ضد أبها وجاءت مواعيدها..

الدوري السعودي

الهلال ضد التعاون 5:00 مساء

اتحاد جدة ضد أبها 8:00 مساء

الدوري الاسباني

أتلتيك بلباو ضد سيلتا فيجو 10:00 مساء

الدوري الايطالي

ساسولو ضد ساليرنيتانا 7:30 مساء

جنوي ضد هيلارس فيرونا 9:45 مساء

الدوري الألماني

مونشنجلادباخ ضد فولفسبورج 9:30 مساء

الدوري الفرنسي

مونبيليه ضد نيس 10:00 مساء

الدوري المغربي

المغرب الفاسي ضد الاتحاد التوركي 5:00 مساء

المغرب التطواني ضد مولودية وجدة 7:15 مساء

الدوري التركي

طرابزون سبور ضد قونيا سبور 7:00 مساء

أنقرة جوتشو ضد انطاليا سبور 7:00 مساء

الدوري البرتغالي

إستوريل ضد كازا بيا 10:15 مساء