الجمعة 10 نوفمبر 2023
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محافظات

منتخب القرنة يفوز بمسابقة كرة اليد بمنطقة الأقصر الأزهرية

جانب من المسابقة،
جانب من المسابقة، فيتو

فاز منتخب إدارة القرنة التعليمية في مسابقة كرة اليد على مستوى المنطقة للمرحلة الثانوية (بنين) بالصالة المغطاة بإدارة إسنا التعليمية، التي نظمتها منطقة الأقصر الأزهرية.

وأقيمت المسابقة تحت رعاية الدكتور خليفة محمد إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، والشيخ عبد الله صالح رضوان، مدير عام العلوم الشرعية والعربية بالمنطقة، والأستاذ أحمد عبادي، الوكيل الثقافي، بالمنطقة وبحضور مدير إدارة رعاية الطلاب بالمنطقة الأستاذ حامد أحمد عبد اللطيف.

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وعبر رئيس المنطقة الدكتور خليفة محمد إبراهيم عن شكره وتقديره للقائمين على تنظيم المسابقة ولقسم التربية الرياضية بإدارة إسنا غرب الأزهرية، والأستاذ منصور عبده، موجه التربية الرياضية والأستاذ الحسين عبد الحكيم، والكابتن خالد محمد، حكم البطولة بالاتحاد المصرى لكرة اليد، ومن قسم التربية الرياضية بالمنطقة الأستاذ محمد الثاني محمد، مسئول اللياقة البدنية، الأستاذ، محمود عبد النبى فهمي، مسئول حساب دعم النشاط الرياضي، الأستاذ  ضياء النوبى عبد العظيم، مسئول المسابقات الرياضية المعسكرات. 

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