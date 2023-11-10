وكيل تعليم الأقصر يتفقد ورشة عمل تطوير مناهج المرحلة الإعدادية

تفقد الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر ورشة عمل "تطوير مناهج المرحلة الإعدادية ومراعاة النوع الاجتماعي" في يومها الثاني، بحضور الدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج بديوان عام الوزارة، والدكتورة هانم أحمد متخصص سياسات التعليم بمنظمة اليونيسيف مصر، وفقًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

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وألقى الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر كلمة رحب في بدايتها بالحضور، الدكتور أكرم حسن وممثلي الوزارة، فريق المدربين، المتدربين، وأعرب عن سعادته بهذا التدريب الذي جاء مناسبًا لوقته.

وثمَّن خالد خلال كلمته من دور المرأة في المجتمع المصري، وأنها جزء لا يتجزأ من نسيج هذا المجتمع، فهي الأم التي ربت، والزوجة التي دعمت، والأخت التي احتوت، والابنة التي أبهجت وأسعدت.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم "نحن عندما نتحدث عن تمكين المرأة، فنحن لا نتحدث حديث المتفضل، وإنما هذا حق مكتسب لها، فجهدها في بناء هذا الوطن لا ينكره إلا جاحد".

يشار إلى أن الورشة تنظمها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع منظمة يونسيف مصر، والمقامة خلال الفترة من من ۸ - ۱۲ نوفمبر ۲۰۲۳، والتي تستهدف الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين.