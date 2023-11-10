الجمعة 10 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

يسرا ترد على اعتذار المنتج جمال العدل بعد تصريحه عن مسلسل 1000 حمد لله على السلامة

يسرا والمنتج جمال
يسرا والمنتج جمال العدل،فيتو

علقت الفنانة يسرا على اعتذار المنتج جمال العدل، بعدما قدم اعتذارًا رسميًا لها خلال أحد البرامج التليفزيونية، بعدما غضبت منه يسرا، بسبب تصريحاته عن مسلسلها الأخير 1000 حمد الله على السلامة.

وأعادت يسرا نشر اعتذار المنتج جمال العدل، عبر ستوري حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلقت: ربنا يديم المحبة بينا.

وكان قد اعتذر المنتج جمال العدل للفنانة يسرا، حيث أكد أن يسرا من أهم النجمات التي قدمت أعمالا لشركة العدل، إذا قال جمال العدل في تصريحات تليفزيونية: لو زعلت حد أحب جدًا أعتذر له، والوحيدة اللي زعلتها بشكل غير مقصود، يسرا، وهات يسرا على جنب، ومصر كلها على جنب، وقلت في حوار إن مسلسلها معجبنيش وأدبا مني هو مسلسل للعدل جروب.

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كما أوضح جمال العدل، أنه المسئول عن مسلسل 1000 حمد الله على السلامة، أكثر من يسرا، وهي نفسها لم تكن مسئولة عن الأشياء التي لم تعجبه في العمل، مؤكدًا أن يسرا أهم شخص في تاريخ العدل جروب، والعلاقة الإنسانية والصداقة بينهما أهم بكثير من العمل، قائلا: كل الناس تزعل إلا يسرا، يسرا أهم نجمة في تاريخ العدل جروب.

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المنتج جمال العدل تصريحات تليفزيونية البرامج التليفزيونية مسلسل 1000 حمد الله علي السلامة شركة العدل

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