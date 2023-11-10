الجمعة 10 نوفمبر 2023
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تفاصيل أعمال رفع كفاءة محطات وروافع المياه بالقاهرة الجديدة

عبد الرؤوف الغيطي،
عبد الرؤوف الغيطي، فيتو

تفقد المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أعمال إحلال وتجديد ورفع كفاءة المحطات وروافع المياه بالمدينة، وكذا أعمال إنشاء محطتي رفع صرف صحي وخطوط الطرد الخاصة بهما لتحسين خدمة الصرف الصحي بمنطقة الأندلس، وأعمال إنشاء محطة رفع صرف صحي بمنطقة بيت الوطن.

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطى، أنه تم الانتهاء من تأهيل 8 خزانات علوية بكل التجمعات بالقاهرة الجديدة، مما يؤدي لإتزان الشبكة واستقرار الضغوط والتقليل من مشكلات ضعف المياه في بعض المناطق، وجارٍ الانتهاء من صيانة المحابس، ومن المقرر الانتهاء من جميع الأعمال ودخول الخزانات الخدمة قريبًا.

وأشار رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، إلى أنه جارٍ حاليًا إعادة تأهيل المبانى وتنسيق الموقع والطرق والأرصفة داخل روافع ومحطات المياه بالمدينة، كما تم تجديد منظومة المحابس، داخل رافعى (4 - 5) لمياه الشرب، مؤكدا أنه تم التشديد على مسئولي المحطات بتنفيذ أعمال الصيانة الدورية لجميع مكونات المحطة، والاهتمام بالروافع بشكل عام من نظافة وصيانة وغيرها، من أجل الحفاظ على تلك الأصول وأداء الخدمة بأعلى جودة.

وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه تم البدء في تنفيذ مشروع مرافق المنطقة اللوجيستية بمدينة أكتوبر الجديدة، وكذا مشروع تصميم وتنفيذ محطة معالجة الصرف الصناعي بالمدينة،  مشيرا إلى قرب الانتهاء من تنفيذ مشروع محطة محولات المنطقة الصناعية جهد (٢٢٠/٢٢/٢٢ ك.ف)، وسعة (٣*١٢٥ م.ف.أ) بقيمة إجمالية تجاوزت ٩٠٠ مليون جنيه.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن الدولة المصرية أنفقت مليارات  الجنيهات في مشروعات البنية الأساسية لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار بمختلف المجالات، والارتقاء بمعيشة المواطن،  حيث تم العمل  من خلال محورين أساسيين هما: تطوير مشروعات البنية الأساسية في العمران القائم مختلفة أنشطته، ومد وتنفيذ مشروعات للبنية الأساسية في المناطق الجديدة المستهدف تنميتها.

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جاء ذلك خلال متابعة وزير الإسكان، مع مسئولي الوزارة للموقف التنفيذي لعدد من مشروعات البنية الأساسية بمدينة أكتوبر الجديدة.

وفي السياق ذاته،  تفقد المهندس أشرف فتحي محمود، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن  للأزمات والكوارث، ومسئولو المرافق بالهيئة، المشروعات الجارية بمنطقة غرب المطار والمنطقة الصناعية واللوجيستية بمدينة أكتوبر الجديدة، يرافقه المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس الجهاز، ومسئولو الجهاز، والمشروعات.

وخلال الزيارة تم تقديم شرح وافٍ عن المشروعات الجارية بالمدينة، وكذلك الفرص الاستثمارية المتاحة، سواءً في المناطق الصناعية، أو اللوجيستية، أو الأنشطة العمرانية المختلفة.

وتجول مسئولو الإسكان، بمواقع مشروع محطة كهرباء أكتوبر الجديدة، ومشروعات المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين، ومشروعات الطرق والمرافق الجارية بمنطقة غرب المطار، ومحطات المياه والصرف الصحي، كما تم متابعة الموقف التنفيذي لترفيق المنطقة الصناعية، والمنطقة اللوجيستية بالمدينة.

وأوضح المهندس محمد عبدالمقصود، أنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ نفق السيارات أسفل خط السكة الحديد، ليربط الأحياء المختلفة بمنطقة ربوة أكتوبر، بتكلفة تجاوزت ٦٠ مليون جنيه، كما تم الانتهاء من تنفيذ ١٥ ألف وحدة سكنية بمنطقة غرب المطار، وجارٍ تنفيذ ٢٠ ألف وحدة سكنية أخرى بنسب تنفيذ تجاوزت ٧٥٪؜.

وخلال الجولة، أشاد المهندس أشرف فتحي، بالجهود المبذولة وحجم المشروعات الجارية بالمدينة، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالجودة والمواصفات الهندسية، بالإضافة للالتزام بالخطط الزمنية المكثفة للانتهاء من الأعمال، ولدفع معدلات التنمية بالمدينة الجديدة.

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