الجمعة 10 نوفمبر 2023
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حوادث

المعمل الكيمياوي يحدد مصير عاطلين عثر بحيازتهما على مخدر الآيس والبودر

ضبط عاطلين بمخدرات،
ضبط عاطلين بمخدرات، فيتو

أمرت نيابة الجيزة بإرسال المضبوطات التي عثر عليها مع عاطلين "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير واف عنها.

 

وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهمين أحرزوا بقصد الاتجار والتعاطي كميات من مخدري "الآيس، والبودر"، تمهيدا لتوزيعهم علي عملائهم في محيط دائرة القسم، وعثر بحيازتهما علي المبالغ المالية من حصيلة نشاطهما الإجرامي، والسلاح الأبيض لحماية نشاطهما.

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وتمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط عاطلين "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، وبحوزتهما كميات من مخدري "الآيس، والبودر" – سلاح أبيض – مبالغ مالية.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار والتعاطي، والمبالغ المالية من حصيلة نشاطهما الإجرامي، والسلاح الأبيض لحماية نشاطهما.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

وجاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم ترويج المواد المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية بين أوساط النشء.

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