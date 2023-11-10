ترحيل هاربة من تنفيذ 140 حكما قضائيا لمصلحة الحماية المجتمعية
قررت النيابة العامة بالجيزة ترحيل سيدة هاربة من تنفيذ 140 حكما قضائيا بمنطقة الصف لمصلحة الحماية المجتمعية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ الأحكام الصادرة ضده.
وتباشر النيابة الكلية بجنوب الجيزة التحقيق مع سيدة "مالكة مجموعة سيارات نقل" بمنطقة الصف بالجيزة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
وكشفت التحقيقات أن المتهمة مطلوبة جنائيًا لتنفيذ أحكام قضائية بالحبس 140 سنة حال، وألقى القبض عليها خلال تواجدها بدائرة مركز شرطة الصف جنوب المحافظة.
وكانت معلومات، وردت إلى رئيس مباحث مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة مفادها تواجد مالكة مجموعة سيارات مطلوب التنفيذ عليها في 140 حكما قضائيا فى قضايا "محاجر" والمقضى عليها فيها بالحبس "140 سنة" وكفالات مالية بدائرة المركز.
وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمة وبمواجهتها بالأحكام الصادرة ضدها أقرت بصحتها.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.