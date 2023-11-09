أسعار الأسماك اليوم، البلطي يتراجع لأقل سعر منذ 12 شهرًا

أسعار الأسماك اليوم، سجلت أسعار الأسماك في سوق العبور، اليوم الخميس 9 نوفمبر 2023، تباينًا ملحوظًا، وذلك وفقًا لآخر تحديث لأسعار الأسماك بمختلف أنواعه.

أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الخميس

«فيتو» تنشر أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الخميس 9-11-2023، وفقًا لآخر تحديث للأسعار في السوق، في السطور التالية:

أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الخميس، فيتو

أسعار البلطي في سوق العبور اليوم الخميس

البداية مع أسعار أسماك البلطي في سوق الجملة اليوم الخميس، حيث تراوح سعر كيلو السمك البلطي الأسواني من 20 إلى 60 جنيهًا، بلطي حجم متوسط بسعر من 52 إلى 58 جنيها، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق، سعر بلطي ممتاز كبير من 59 إلى 63 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق، فيليه بلطي بسعر من 40 إلى 200 جنيه.

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أسعار البياض في سوق العبور اليوم الخميس

وسجل سعر بياض أملس مزارع من 30 إلى 50 جنيهًا، قشر بياض من 80 إلى 120 جنيهًا، بارتفاع 15 جنيهًا عن سعره السابق، بياض أملس خليجي متوسط الحجم من 30 إلى 50 جنيهًا، بياض أملس بلدي ممتاز من 60 إلى 100 جنيه، قراميط من 30 إلى 50 جنيهًا، شيلان من 30 إلى 50 جنيهًا.

مكرونة سويسي يسجل 100 جنيه في سوق العبور اليوم

وسجل سعر سمك برانيس إسكندراني من 70 إلى 100 جنيه، مكرونة سويسي من 70 إلى 100 جنيه، سبيط من 180 جنيهًا إلى 280 جنيهًا،بانخفاض 40 جنيهًا عن سعره السابق، مكرونة مجمد من 30 إلى 40 جنيهًا، سمك موسى من 140 جنيهًا إلى 240 جنيهًا، بانخفاض 50 جنيهًا عن سعره السابق، أسماك ثعابين من 50 إلى 255 جنيهًا، مكرونة خليجي سعر من 50 إلى 80 جنيهًا، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.

الكابوريا تسجل 220 جنيهًا في سوق العبور اليوم الخميس

وتراوح سعر مرجان ممتاز من 55 إلى 75 جنيهًا، كابوريا من 40 إلى 220 جنيهًا، سعر كاليماري من 180 جنيهًا إلى 280 جنيهًا، بانخفاض 40 جنيهًا عن سعره السابق، سابيا من 180 جنيهًا إلى 280 جنيهًا، بانخفاض 40 جنيهًا عن سعره السابق، حدادي من 10 إلى 20 جنيهًا، قرش من 30 إلى 50 جنيهًا، مرجان متوسط الحجم من 40 إلى 50 جنيهًا.

وسجل بربون ممتاز من 60 إلى 70 جنيهًا، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق، بربون متوسط الحجم من 45 إلى 55 جنيهًا، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق، مرجان مجمد من 20 إلى 30 جنيهًا، سمك دنيس من 100 إلى 160 جنيهًا.

أسعار الجمبري في سوق العبور لجملة الأسماك اليوم الخميس

وعن أسعار الجمبري في سوق العبور لجملة الأسماك، اليوم الخميس، جمبري طازج متوسط الحجم بسعر من 190 جنيهًا إلى 290 جنيهًا، جمبري كبير الحجم من 300 إلى 400 جنيه.

وتراوح سعر جمبري جامبو من 420 إلى 480 جنيهًا، جمبري متوسط الحجم مجمد بسعر من 100 إلى 300 جنيه، جمبري متوسط درجة 2 بسعر 190 إلى 320 جنيهًا، جمبري طازج صغير من 80 إلى 180 جنيهًا.

أسعار سمك البوري في سوق العبور اليوم الخميس

أما أسعار سمك البوري في سوق العبور اليوم الخميس، تراوح كيلو بوري وسط بسعر 65 إلى 75 جنيهًا، سعر كيلو بوري ممتاز كبير من 80 إلى 110 جنيهات، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.

وتراوح سعر مازليا من 30 إلى 50 جنيهًا، باغة من 20 إلى 50 جنيهًا، سردين من 65 إلى 85 جنيهًا، سمك قاروص من 60 إلى 140 جنيهًا، وقار من 65 إلى 135 جنيهًا، موزة من 70 إلى 90 جنيهًا، كسكمري من 55 إلى 75 جنيهًا.

وسجل سعر سردين مجمد من 35 إلى 75 جنيهًا، كشر من 30 إلى 50 جنيهًا، شعور سعر من 30 إلى 50 جنيهًا، سمك لوت من 60 إلى 140 جنيهًا، ماكريل مجمد من 60 إلى 90 جنيهًا.

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