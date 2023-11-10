الجمعة 10 نوفمبر 2023
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سياسة

رئيس الإنجيلية يشارك في حفل تنصيب القس بيشوي صفوت راعيًا لكنيسة الوراق

الدكتور القس أندريه
الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية،فيتو

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في حفل تنصيب القس بيشوي صفوت راعيًا لـ الكنيسة الإنجيلية بالوراق.

وشارك في مراسم الحفل الدكتور القس راضي عطالله، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والقس وجدي جميل، رئيس مجمع القاهرة الإنجيلي، والقس صموئيل عادل، رئيس مجلس العمل الرعوي والكرازي، والقس رفعت فكري، الأمين العام المساعد لمجلس كنائس الشرق الأوسط، والقس رضا عدلي، والقس سامح لطفي، رئيس لجنة العمل الرعوي بمجمع القاهرة.

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وفي بداية كلمته، عبر رئيس الطائفة عن سعادته بمشاركة احتفال وفرحة شعب كنيسة الوراق وهنأ القس بيشوي صفوت على تنصيبه راعيًا لكنيسة الوراق، كما هنأ جميع الحضور من شعب الكنيسة.

وخلال خطاب الحفل قال رئيس الإنجيلية: "كل أزمة يمر بها الإنسان تثير مخاوفه، لأنها تتسبب في تهديدات للحياة الإنسانية وجودتها، ووسط العاصفة يتغير كل شيء، وتزعزع الثوابت، ويحدث التخبط، ولكن يا أحبائي عبر سنوات خدمتي  بالكامل اختبرت كيف أن لحظات الاستقرار هي أكثر اللحظات التي يستثمرها الله لتشكيلي وخدمته بفاعلية".

وأضاف "زكي": "أن كلمة الله هي ملجأنا وسط العاصفة، ووعد الله الأساس الثابت الذي نتكل عليه دون خوف أو رعب وسط العاصفة، وعلينا أن لا ننسى أن مسؤوليتنا تجاه بعضنا البعض كأفراد وكنيسة والمجتمع الذي يصارع وسط العاصفة".

القس أندريه زكي يشارك في احتفال "لف وارجع U Turn" 

شارك الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر،، احتفال احتفال "لف وارجع U Turn"  بحضور أكثر من ١١٠٠٠ مشارك، و٣٠٠٠ طفل من مختلف كنائس مصر الأنجيلية، وبمشاركة الدكتور القس مايكل يوسف، مؤسس قناة الملكوت والواعظ العالمي، والقس سامح موريس، راعى الكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة، كما شارك  القس زياد شحاده، وماك باول بمجموعة رائعة من الترانيم، بجانب  حضور عدد كبير من قيادات الطائفة الإنجيلية بمصر، من رؤساء المذاهب الإنجيلية، وأعضاء المجلس الملى الإنجيلى العام وخدام الكنائس الإنجيلية.

وقدم رئيس الطائفة الإنجيلية خطاب الحفل، وفي بداية كلمته قال:"الإخوة الأحباء، أرحب بحضراتكم جميعًا، وأرحب بالدكتور القس مايكل يوسف وزوجته السيدة اليزابيث يوسف أهلًا بكما في مصر، وأود أن أتقدم بالشكر على القائمين على هذا اللقاء، خدمة Leading the Way وجميع فرق الخدمة المتعددة التي شاركت في تنظيم هذا اليوم، كما يسعدني ان أقدم الدكتور القس مايكل يوسف الذي يفتخر انه من أصل مصري ومؤسس قناة الملكوت وخدمة Leading the way وراعي كنيسة الرسل بأطلنتا جورجيا. وألف عدد من الكتب وترجم عدد منهم إلى اللغة العربية وقد أصدرتها دار الثقافة، وهو عاشق لمصر ومحب للمصريين ومرتبط ببلده ارتباط وثيق وشارك في كثير من المواقف المشرفة الداعمة لمصر. 

وتابع رئيس الطائفة خلال كلمته: "تغيير الاتجاه هو العودة "U-Turn" إلى هويتنا الأصلية كمثل الابن الضال، واليوم فرصة للرجوع لأنفسنا، لنرى ماذا كنا وكيف أصبحنا، ياأحبائي عالم اليوم مليء بكل ما يمكن أن يشتتنا، عن إدراك هويتنا وفقدان سلامنا، وعلينا أن نعلم بأن  العودة قرارٌ حُر وتأكيد على الرجاء، وطريق ومسيرة حياة".

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