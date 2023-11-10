الجمعة 10 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

جامعة الوادي الجديد تشارك في برنامج حياة كريمة بقافلة طبية

قافلة طبية لجامعة
قافلة طبية لجامعة الوادي الجديد، ڤيتو

شاركت جامعة الوادي الجديد في برنامج مبادرة حياة كريمة تحت شعار "أنت الحياة" بقافلة طبية ضمت تخصصات جراحة الأورام والأنف والأذن والحنجرة والباطنة والمخ والأعصاب ومشاركة ٤٥ طالب وطالبة من كليات الجامعة، وذلك في إطار مشاركة الجامعة في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " التي يرعاها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تهدف إلى تطوير قرى الريف المصري ودعم القرى والفئات الأكثر احتياجًا وذلك في إطار دور جامعة الوادي التنموي والخدمي تجاه البيئة المحيطة والمساهمة في المبادرات المجتمعية والقضايا المجتمعية.

Advertisements

ووجه الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة بتنظيم القوافل الطبية للقرى الأكثر احتياجًا والقوافل التوعوية والإرشادية والتثقيفية وتقديمها كخدمات مجانية للمواطنين في قرى ومراكز ومدن الوادي الجديد.

يذكر أن القافلة برعاية الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي وبإشراف الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف على كلية الطب البشري والدكتور أحمد سيد حرباوى نائب رئيس الجامعة لشئون  التعليم والطلاب والدكتور مصطفى محمود المشرف على قطاع البيئة وخدمة المجتمع.

هذا فيما اختتمت جامعة الوادى الجديد، حملة للتطعيم ضد ڤيروس كوڤيد 19 التي بدأت منذ الخامس من نوفمبر  الجارى وتستمر حتى التاسع من هذا الشهر لعام  2023  كجرعة تنشيطية  وذلك تحت إشراف كلية الطب البشري لتشمل كليات الجامعة والمبنى الإداري.

وأكد الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة، أن الجامعة تطلق هذه الحملة الموسعة في إطار خطة وزارة الصحة والسكان لحماية المواطنين من فيروس كورونا ومتحوراته الجديدة التي تتضمن تطعيم المواطنين وطلاب الجامعات والمدارس بلقاحات كورونا لمواجهة فيروس كورونا مع توجيهات وزارتي الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

جامعة الوادي الجديد المبادرة الرئاسية حياة كريمة قافلة طبية مجانية القوافل الطبية تطوير قرى الريف المصري حملة للتطعيم ضد ڤيروس كوڤيد 19

مواد متعلقة

جامعة الوادي الجديد تطلق حملة لتطعيم منتسبيها بجرعة تنشيطية ضد فيروس كوفيد 19

"بالتضامن نبني الوطن" ندوة بجامعة الوادى الجديد

لاستصلاح 120 ألف فدان، محافظ الوادي الجديد يلتقي وفد مبادرة ازرع

المعرض السنوي للسياحة والتسوق يشهد إقبال أهالي واحات الوادي الجديد

بتكلفة 1.2 مليون جنيه، محافظ الوادي الجديد يفتتح مسجد "مالك المُلك" بالخارجة

الوادي الجديد تشن حملة تبرع لإرسال مساعدات غذائية لأهالي غزة

الأكثر قراءة

تفاصيل صادمة عن الحالة النفسية لـ محمد سلام بعد رؤية فيديو بيومي فؤاد

نتنياهو: السنوار لا يزال في غزة وسنصل إليه

شاب يخترع كافيه متكامل على دراجة (فيديو)

رضا سليم يظهر في الأهلي، وكولر يجتمع باللاعب في التتش

انتداب المعمل الجنائي للتعرف على سبب حريق التهم مخزن أخشاب في حدائق الأهرام

الأهلي أمام الجونة، تعرف على مشوار الفريقين بالدوري الموسم الحالي

باول: لن نتردد في تشديد السياسة النقدية، وخبير: هذا ما سيحدث فى البورصة المصرية

وزير المالية: ضريبة قطعية مبسطة وإنهاء الفحص في 90 يومًا فقط للحالات الخاصة

Advertisements

منوعات

المزيد

شاب يخترع كافيه متكامل على دراجة (فيديو)

مذكرة تفاهم لنقل رواد فضاء أوربيين إلى محطة "ستارلاب" بعد 2030

البحث عن سحلية اختفت منذ 42 عاما

عاشق للتفاح، وأنفق صاحبه ثروته من أجل إسعاده، أطول ثور في العالم (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 10-11-2023 في مصر

ارتفاع أسعار السكر في الأسواق اليوم الجمعة 10/ 11 /2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الجمعة

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الجمعة 10-11-2023 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

فوائد القهوة الخضراء، تنقص الوزن وتحافظ على القلب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حكم قراءة سورة السجدة في صلاة فجر الجمعة

تفسير حلم البكاء على الميت في المنام وعلاقته بزوال الهموم ودخول السّرور والسعادة

الإفتاء توضح حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند ذكر اسمه في الصلاة

المزيد
الجريدة الرسمية