جامعة الوادي الجديد تشارك في برنامج حياة كريمة بقافلة طبية

شاركت جامعة الوادي الجديد في برنامج مبادرة حياة كريمة تحت شعار "أنت الحياة" بقافلة طبية ضمت تخصصات جراحة الأورام والأنف والأذن والحنجرة والباطنة والمخ والأعصاب ومشاركة ٤٥ طالب وطالبة من كليات الجامعة، وذلك في إطار مشاركة الجامعة في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " التي يرعاها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تهدف إلى تطوير قرى الريف المصري ودعم القرى والفئات الأكثر احتياجًا وذلك في إطار دور جامعة الوادي التنموي والخدمي تجاه البيئة المحيطة والمساهمة في المبادرات المجتمعية والقضايا المجتمعية.

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ووجه الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة بتنظيم القوافل الطبية للقرى الأكثر احتياجًا والقوافل التوعوية والإرشادية والتثقيفية وتقديمها كخدمات مجانية للمواطنين في قرى ومراكز ومدن الوادي الجديد.

يذكر أن القافلة برعاية الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي وبإشراف الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف على كلية الطب البشري والدكتور أحمد سيد حرباوى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور مصطفى محمود المشرف على قطاع البيئة وخدمة المجتمع.

هذا فيما اختتمت جامعة الوادى الجديد، حملة للتطعيم ضد ڤيروس كوڤيد 19 التي بدأت منذ الخامس من نوفمبر الجارى وتستمر حتى التاسع من هذا الشهر لعام 2023 كجرعة تنشيطية وذلك تحت إشراف كلية الطب البشري لتشمل كليات الجامعة والمبنى الإداري.

وأكد الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة، أن الجامعة تطلق هذه الحملة الموسعة في إطار خطة وزارة الصحة والسكان لحماية المواطنين من فيروس كورونا ومتحوراته الجديدة التي تتضمن تطعيم المواطنين وطلاب الجامعات والمدارس بلقاحات كورونا لمواجهة فيروس كورونا مع توجيهات وزارتي الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي.