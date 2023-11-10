الكهرباء تعلن التفاصيل الكاملة لشراء وشروط تركيب سخانات الطاقة الشمسية

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عن أبرز مميزات سخانات الطاقة الشمسية وذلك قبل دخول فصل الشتاء.

وأكد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن سخانات الطاقة الشمسية هي عبارة عن سخان يقوم بتحويل الطاقة الشمسية وأشعة الشمس إلى حرارة تُستخدم في تسخين المياه.

مميزات استخدام سخانات الطاقة الشمسية

وأوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن أبرز مميزات السخانات الشمسية تتمثل في:

1- الكفاءة العالية لامتصاص وتخزين الحرارة.

Advertisements

2ـ سرعة وسهولة التركيب والصيانة.

3ـ توفر فى استهلاك الكهرباء.

4ـ يحقق الأمان بتجنب مخاطر الحرائق والاختناقات الناجمة عن استخدام سخانات الغاز والكهرباء.

5- يحافظ على الشكل الداخلى بالمطابخ والحمامات وتوفير المساحات الداخلية.

6- يمكن استخدام سخان واحد لعدد من الوحدات (حمامات ومطابخ) لأكثر من شقة.

7ـ يوجد سعات مختلفة لـ سخانات الطاقة الشمسية تناسب جميع الاحتياجات والاستخدامات.

شروط شراء السخانات الشمسية

كما أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عن الشروط التي يجب مراعاتها قبل شراء السخان الشمسي وهي د:

١- أنواع أنظمة التسخين (التداول المباشر- التصريف لأسفل - غير المباشرة- أنظمة الهواء).

٢- نوع السخان الشمسي (سخان الانابيب الحرارية - السخان الشمسي Flat Plate- أنظمة تسخين الأنابيب المفرغة).

٣- صناعة السخان.

٤- مساحة المجمعات الشمسية

٥- الخزان الشمسي (استل استيل – ايناميل)

٦- الصيانة ومصاريف قطع الغيار

٧- الضمان

شروط تركيب سخانات الطاقة الشمسية

وقدم الجهاز أبرز المتطلبات تركيب سخانات الطاقة الشمسية بالمنازل للمواطنين وذلك ضمن جهود الدولة ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لترشيد استهلاك الطاقة وهي:

- توفير مساحة أعلى سطح التركيب

- توصيل خطوط المياه الباردة والساخنة إلى مكان التركيب

- توصيل كابل كهرباء 4 مم إلى مكان التركيب