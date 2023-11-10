الجمعة 10 نوفمبر 2023
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محافظات

إزالة مبان بدون ترخيص على أراض زراعية بقرى ناصر الثورة بالوادي الجديد (صور)

إزالة مبان على أراض
إزالة مبان على أراض زراعية، ڤيتو

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، برئاسة أحمد صدقي عبد الله مساعد رئيس المركز، حملة لإزالة تعديات بالبناء بدون ترخيص على أراض زراعية بقرى ناصر الثورة، وتحرير محاضر للمخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم.

وأوضح جهاد المتولي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بالوادي الجديد، في بيان له اليوم الجمعة، قيام الوحدة المحلية بحملة إزالات بإزالة تعديات بالبناء بدون ترخيص على أراض زراعية بقرى ناصر الثورة.

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وأهابت محافظة الوادي الجديد، بالسادة المواطنين سرعة تقنين أوضاعهم وتجنب التعدي على أراضي وأملاك الدولة أو البناء المخالف، كما تؤكد أن وحدات المتغيرات المكانية بالمراكز تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ومن جانبه، قال اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد إن الدولة جادة في التصدي بكل حسم للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ولا تملك رفاهية حدوث تعديات جديدة، على أي مساحة من الأراضي الزراعية بالمحافظات في ظل تداعيات التحديات الاقتصادية الحالية في العالم.

ولفت محافظ الوادى الجديد، إلى وجود تنسيق وتعاون بين جميع أجهزة الدولة المعنية لمتابعة إزالة التعديات في جميع المحافظات، وتطبيق القانون بكل حسم وتذليل أي معوقات تعترض عملية التنفيذ.

وأشار إلى أن الموجة الحالية بدأت في تنفيذ الإزالات للتعديات ذات المساحات الكبيرة، وحالات التعدي التي تم رفضها من قبل لجان البت والتقنين تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، موضحا أن هناك تنسيقًا بين المحافظة وكافة الأجهزة التنفيذية ومديرية الأمن وقوات إنفاذ القانون لتنفيذ المستهدف من الموجة الحالية بكل حسم وعدم التهاون في استرداد حق الدولة.

وطالب الزملوط، الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق مع جهات الولاية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى، مع العمل على سرعة إزالة أي تعديات جديدة أو حالات بناء مخالف في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، مؤكدا على ضرورة عدم التهاون في إزالة أي تعديات على أراضي الدولة، واستمرار التنسيق مع قوات إنفاذ القانون في أداء مهامها حفاظًا على حق الشعب.

 

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محافظة الوادى الجديد الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة حملة لإزالة تعديات بالبناء بدون ترخيص أراضي وأملاك الدولة اراضي زراعية

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